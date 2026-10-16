Así opera el ‘spoofing’, la modalidad de fraude que suplanta las llamadas de los bancos

Los delincuentes están utilizando nuevas estrategias para engañar a los usuarios del sistema financiero y robar sus datos personales. Una de ellas es el spoofing, una técnica mediante la cual suplantan la identidad telefónica de las entidades bancarias para ganarse la confianza de sus víctimas.

En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, Marcela Villegas Conde, vicepresidenta de Riesgos y Cumplimiento del Banco de Bogotá, explicó cómo funciona esta modalidad de fraude y entregó recomendaciones para evitar caer en las trampas de los ciberdelincuentes.

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¿Cómo funciona el ‘spoofing’ en los fraudes bancarios?

Según explicó Villegas Conde, los delincuentes pueden comenzar con el envío de un mensaje de texto que alerta sobre una supuesta transacción sospechosa y le indica al usuario que debe comunicarse con la Servilínea si no reconoce la operación.

Posteriormente, la víctima recibe una llamada que aparentemente proviene de la entidad financiera. El identificador del teléfono puede mostrar el nombre del banco e incluso el número oficial que el cliente tiene registrado.

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“Esta nueva modalidad se llama spoofing, o sea, ellos emulan ser la Servilínea del banco, emulan ser el correo del banco”, advirtió la directiva durante la entrevista en Mañanas Blu.

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El objetivo de los delincuentes es generar confianza para solicitar información confidencial, como claves bancarias y códigos de autenticación o token. Con esos datos, pueden intentar acceder a las cuentas de las víctimas y realizar operaciones fraudulentas.

“Entonces, parece ser del banco, pero no es del banco”, enfatizó Villegas Conde, al advertir que una llamada que aparentemente proviene de un canal oficial no garantiza que realmente sea legítima.

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¿Cómo consiguen los delincuentes los datos de sus víctimas?

La vicepresidenta de Riesgos y Cumplimiento del Banco de Bogotá también explicó que los mensajes fraudulentos pueden enviarse a partir de bases de datos recopiladas de diferentes fuentes. Por eso, una persona puede recibir comunicaciones que suplantan a una entidad financiera con la que ni siquiera tiene productos.

De acuerdo con la directiva, los delincuentes cruzan información como nombres, números telefónicos y direcciones que obtienen de distintos registros para construir bases de datos y realizar envíos masivos de mensajes engañosos.

Frente a las dudas sobre la seguridad de la información de sus clientes, Villegas Conde aseguró que el Banco de Bogotá no ha identificado robos de datos en sus propias bases de datos. Sin embargo, advirtió que las posibles filtraciones de información en proveedores externos pueden facilitar que los criminales reúnan datos personales.

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La funcionaria señaló que la entidad monitorea permanentemente los accesos a sus bases de datos, aunque reconoció que la información disponible en diferentes fuentes puede ser recopilada y utilizada por redes delincuenciales para intentar cometer fraudes.

¿Qué hacer si recibe un mensaje sospechoso del banco?

Una de las principales recomendaciones de la directiva es evitar los enlaces incluidos en mensajes de texto que alertan sobre supuestos movimientos bancarios, multas, premios u otras situaciones que buscan provocar una reacción inmediata.

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“Mi recomendación principal es ignórelos, no pinche, no entre, no responda nada”, manifestó Villegas Conde, quien insistió en que los usuarios deben abstenerse de entregar información personal o financiera a través de estos mensajes.

Si una comunicación genera dudas, lo aconsejable es contactar directamente a la entidad mediante sus canales oficiales. Los clientes también pueden ingresar a la banca virtual escribiendo la dirección correspondiente en el navegador, en lugar de utilizar enlaces recibidos por SMS.

La vicepresidenta de Riesgos y Cumplimiento recordó que el banco no solicita claves por iniciativa propia, ni siquiera cuando realiza verificaciones relacionadas con posibles fraudes. Por eso, si una persona recibe una llamada en la que le piden esta información, debe desconfiar y verificar su autenticidad por un canal independiente.

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El riesgo de entregar datos biométricos a aplicaciones virales

Durante la entrevista en Mañanas Blu, Villegas Conde también llamó la atención sobre los riesgos de compartir fotografías y datos biométricos con aplicaciones de origen desconocido. Como ejemplo, mencionó las plataformas virales que prometen mostrar cómo se verá una persona cuando envejezca.

La directiva advirtió que estas herramientas pueden llevar a los usuarios a entregar imágenes de su rostro sin conocer suficientemente cómo se utilizará o protegerá esa información. Por ello, recomendó revisar la confiabilidad de las plataformas antes de compartir datos personales.

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“La biometría facial de nuestra cara es una de las llaves más importantes que tenemos”, afirmó, al insistir en que las fotografías y los datos asociados a la identidad de una persona deben tratarse con especial cuidado.

Banco de Bogotá trabaja con autoridades contra el fraude

Finalmente, Villegas Conde indicó que el Banco de Bogotá trabaja con la Fiscalía General de la Nación y anunció acciones conjuntas con la Policía Nacional para combatir las estructuras criminales dedicadas a estas modalidades delictivas.

La funcionaria aseguró que la entidad destina recursos y equipos jurídicos para contribuir a perseguir a las bandas responsables. También reiteró la importancia de que los usuarios adopten medidas preventivas para proteger sus cuentas y su información personal.

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La recomendación central es desconfiar de los mensajes y llamadas que soliciten información confidencial, incluso cuando parezcan proceder de un número oficial. Ante cualquier duda, los clientes deben comunicarse directamente con el banco a través de sus canales verificados.