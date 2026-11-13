Así se preparan las grandes superficies para responder al Black Friday y Navidad

Falabella activó su plan operativo de fin de año desde su centro de distribución ubicado a las afueras de Bogotá, con el objetivo de atender el incremento de la demanda proyectado para el Black Friday del 27 de noviembre y la temporada navideña.

Según explicó Patricio Romeo, gerente de Logística de Falabella Colombia, la estrategia se centra en unificar pedidos de múltiples categorías y respaldar el abastecimiento de comerciantes locales.



¿Cómo se prepara para los pedidos de Navidad y Black Friday?

La operación logística integra la producción de talleres nacionales y el inventario de vendedores externos (sellers) dentro de una misma red omnicanal para abastecer tanto tiendas físicas como comercio electrónico.

Publicidad

Romeo detalló que la compañía importa insumos como telas para confeccionar prendas en talleres locales autorizados, al tiempo que coordina con sus aliados comerciales el envío anticipado de mercancía hacia el complejo de las afueras de Bogotá. El propósito de este engranaje es garantizar la disponibilidad de inventario antes de las jornadas de mayor tráfico comercial.

Centro de distribución de Falabella Foto: Falabella

El ejecutivo señaló que la infraestructura está diseñada para gestionar más de 17 líneas de negocio distintas, abarcando desde artículos pequeños de alto valor hasta productos extradimensionados como muebles y neveras. A través de sus sistemas de clasificación, el centro agrupa los distintos artículos adquiridos por un mismo comprador para despacharlos en un único paquete.



¿Qué tecnología implementa el centro de distribución de Falabella en Colombia?

De acuerdo con el gerente de Logística, la instalación cuenta con el desarrollo tecnológico más reciente de la compañía en Latinoamérica, construido a partir de la experiencia operativa de la firma en otros países de la región.



Romeo indicó que el complejo fue diseñado a la medida del comercio minorista colombiano bajo un modelo omnicanal que no existía previamente en el país. Asimismo, destacó que la capacidad instalada no opera de manera exclusiva para la marca, sino que se pone a disposición de proveedores y empresas externas que comercializan sus productos a través del ecosistema de la cadena, consolidando una proyección operativa de entre 40 y 50 años en el mercado nacional.