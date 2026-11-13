Así sería la importación de gas desde Venezuela: contrato a 10 años y gas de Repsol y Eni

Colombia avanza en una nueva alternativa para importar gas natural desde Venezuela. Ecopetrol negocia un contrato de compraventa a 10 años, con un precio que, según su presidente, Joaquín Gutiérrez, sería inferior al que actualmente se encuentra en el mercado. El gas provendría del proyecto Perla, en Venezuela, que está en manos de las compañías Repsol y Eni.

La operación contempla un suministro de 65 millones de pies cúbicos de gas al día, una cantidad que representaría cerca del 6,5 % de la demanda habitual de Colombia. El gas saldría del proyecto de producción incremental Perla, que actualmente está siendo ampliado por la compañía española Repsol y la italiana Eni, esta sería la fuente del combustible que Venezuela le vendería a nuestro país.

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Durante la presentación de resultados de Ecopetrol, Gutiérrez confirmó que las conversaciones para concretar el negocio están en marcha y aseguró que el precio del contrato sería muy competitivo frente a las tarifas actuales.

Pero la negociación no se limita a la compra del gas, Ecopetrol también solicitará a Pdvsa, la empresa estatal petrolera venezolana, que le otorgue la operación del tramo colombiano del gasoducto Antonio Ricaurte, que comprende 88 kilómetros dentro del territorio nacional.



Gas Foto: referencia, ImageFX

Según explicó el presidente de Ecopetrol, el objetivo es que la compañía pueda encargarse de ese tramo y garantizar que el suministro de gas no tenga inconvenientes ni afectaciones durante su transporte. Para esto, ya se encuentran en conversaciones con Pdvsa y buscan que la operación quede a cargo de una de sus filiales.

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El gasoducto Antonio Ricaurte fue declarado por el Gobierno colombiano como un proyecto de interés nacional y estratégico y de acuerdo con Gutiérrez, la autoridad ambiental confirmó la vigencia de su licencia. Sin embargo, para avanzar en la operación también se requiere una licencia de la OFAC, autorización que Ecopetrol aseguró haber solicitado.

Aunque la importación desde Venezuela aparece como una alternativa para fortalecer el abastecimiento de gas en el país, Ecopetrol insiste en que no pretende depender de ese suministro. La compañía también busca aumentar la producción nacional, impulsar la exploración y desarrollar nuevas fuentes de gas.

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En esa misma línea, Gutiérrez anunció que reactivarán la etapa de exploración de hidrocarburos no convencionales en el Magdalena Medio, particularmente en la zona conocida como La Luna que según explicó, tendría características geológicas similares y mayores posibilidades que Vaca Muerta, en Argentina.

De esta manera, Ecopetrol busca combinar la importación de gas venezolano con el desarrollo de nuevos proyectos en Colombia, mientras avanzan las negociaciones para concretar el contrato a diez años y la operación del tramo colombiano del gasoducto Antonio Ricaurte.