¿EE.UU. se apoderó del mercado petrolero en Venezuela? Exdirectivo de PDVSA explica

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha sido claro con su intención de gestionar el mercado petrolero en territorio venezolano, que, según él, por años ayudó a Rusia, China, Cuba, entre otros países que “ponen en riesgo la seguridad”.

Desde nació el debate si Estados Unidos se apoderó o no de esta industria en Venezuela. Pero según Luis Augusto Pacheco, exdirectivo de PDVSA, la situación no es esa, sino que esa es la versión del país norteamericano, según dijo en diálogo con Sala de Prensa de Blu Radio.

“La versión de las autoridades venezolanas no es exactamente esa, pero para responderte la pregunta quizás concreta, lo que sabemos en este momento es que hay una conversación para el manejo del crudo, está en inventario tanto en tierra como flotante, inventario que se construyó debido al bloqueo marítimo que los Estados Unidos le hizo a Venezuela. Eso es más o menos el número de entre 20 y 30 millones de barriles que se han mencionado y lo que sabemos hasta ahora es que este crudo en vez de ir a su destino original que era el Lejano Oriente, va a ir para al mercado norteamericano. Lo otro que sabemos es que los Estados Unidos ha dicho que ellos van a gestionar, a manejar los ingresos por esa venta de crudo en el mercado de parte de Venezuela”, explicó.

Pacheco explicó que, en la actualidad, el 20-25 % de la producción petrolera en Estados Unidos se encuentra en mano de Chevron. Otro 25 % se utiliza en Venezuela y el resto a el Lejano Oriente, que, según él, obedece a flotas fantasmas y se piensa que termina en refinerías privadas.



“Empresas privadas, refinerías chinas privadas. Hubo una época en que iba India alguna parte y a Turquía alguna parte, pero después que impusieron las sanciones más estrictas terminaron yendo casi todos aquí”, puntualizó.