Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Mundo  / "Sin democracia no es viable la recuperación petrolera de Venezuela": experto explica

"Sin democracia no es viable la recuperación petrolera de Venezuela": experto explica

El economista venezolano y exministro de Planificación, Ricardo Hausmann, en entrevista con El Radar, analizó el papel del petróleo en el escenario posterior a la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

