"Sin democracia no es viable la recuperación petrolera de Venezuela": experto explica

El economista venezolano y exministro de Planificación, Ricardo Hausmann, en entrevista con El Radar de Blu Radio analizó el papel del petróleo en el escenario posterior a la intervención de Estados Unidos en Venezuela e indicó que la recuperación de la industria petrolera no puede darse sin un cambio político profundo y la restauración de la democracia.

En medio del debate sobre la reconstrucción económica del país y el énfasis del gobierno estadounidense en el petróleo venezolano, Hausmann sostuvo que el verdadero potencial económico de Venezuela no radica en la extracción directa de sus recursos por actores externos, sino en la capacidad de los propios venezolanos para reconstruir su país. “La recuperación de Venezuela tiene un potencial valor económico gigantesco, pero no porque Estados Unidos va a extraer unos recursos petroleros, sino porque los venezolanos van a tener la capacidad de reconstruir su país”, afirmó.



Democracia y marco legal, condiciones indispensables

Hausmann explicó que, bajo la legislación vigente, Venezuela no resulta atractiva para la inversión petrolera. “La Ley de Hidrocarburos hace que Venezuela no sea invertible en petróleo”, señaló, al detallar que esta norma obliga a que PDVSA tenga participación mayoritaria en los proyectos, además de imponer altas cargas fiscales. A esto se suma, dijo, la situación financiera de la estatal: “PDVSA está quebrada, está en default con todo el mundo, entonces es un mal socio”.

El economista subrayó que el problema petrolero no es técnico, sino político. “Si tú quieres recuperar el petróleo, tenemos que recuperar los derechos primero, tenemos que recuperar la democracia primero. Sin democracia no puede haber recuperación”, enfatizó, al cuestionar la legitimidad de las autoridades actuales para modificar leyes o aprobar nuevas concesiones.



El colapso de PDVSA y la industria petrolera

Durante la entrevista, Hausmann describió el deterioro de la industria petrolera venezolana. Recordó que, al inicio del chavismo, el país producía alrededor de 3,4 millones de barriles diarios, mientras que hoy la producción de PDVSA estaría por debajo de los 200 mil barriles. “La industria petrolera se hundió por problemas políticos, porque el chavismo destruyó la industria petrolera”, afirmó.

También destacó el deterioro de la infraestructura, la pérdida de capacidad de refinación y la paradoja de que Venezuela, antiguo exportador de gasolina, hoy deba importarla.



Más allá del petróleo

Finalmente, Hausmann insistió en que la recuperación económica de Venezuela no debe limitarse al crudo. “Tenemos un potencial agrícola, turístico, industrial y minero fenomenal, además de una diáspora súper educada”, señaló, rechazando la idea de reducir al país a “una estación de gasolina al sur de la Florida”.



Sus declaraciones refuerzan el debate sobre los resultados del petróleo venezolano, la crisis de PDVSA y la necesidad de un cambio político como base para cualquier recuperación económica sostenible.

Escuche la entrevista compelta acá: