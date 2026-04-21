Asocolflores advirtió riesgos en las exportaciones si siguen los aranceles en EE. UU.

La nueva presidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Laura Valdivieso, advirtió que uno de los principales retos para el próximo gobierno será fortalecer la relación con Estados Unidos. “El país representa el 80% de nuestras exportaciones de flores al mundo. Mantener las relaciones diplomáticas bilaterales es una prioridad, es un imperativo para este sector”, afirmó.

En ese sentido, Valdivieso explicó que el gremio continuará impulsando un diálogo técnico con actores clave en Washington, teniendo en cuenta otros factores que preocupan al sector como el arancel adicional que Estados Unidos aplicó a varios países desde hace un año, entre ellos Colombia. “Llevamos un año pagando un arancel del 10%, que es un sobrecosto que afecta a nuestra competitividad”, advirtió la presidenta.

A esto se suma el aumento en los precios de materias primas, como fertilizantes, y en los transportes internacionales, impulsados en gran parte por la volatilidad del precio del petróleo en el marco de la guerra en Medio Oriente, lo que está afectando la estructura de costos de la floricultura. Pues el 97 % de las flores producidas en Colombia se exporta y el 7% parte de esa carga se moviliza por vía marítima, lo que aumenta la presión sobre el sector.

Exportaciones e importaciones// AFP

Las advertencias del gremio coinciden con la llegada de Valdivieso a la presidencia de Asocolflores, después de casi 30 años sin que una mujer liderará el gremio. A propósito de esto, la nueva presidenta afirmó que uno de sus objetivos principales será representar a las mujeres que ocupan el 60% de los más de 240.000 empleos formales directos e indirectos que genera Asocolflores, muchas de ellas madres cabeza de familia.



Al asumir el cargo, la presidenta destacó el papel del sector en el país. “El comercio exterior puede ser motor de crecimiento, pero sobre todo, motor de desarrollo social”, dijo. Además, subrayó que su gestión buscará ampliar ese impacto en las comunidades rurales.