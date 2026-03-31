Aumenta el precio de la gasolina y el ACPM desde este 1 de abril: este es el valor

De acuerdo con la última actualización publicada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), este martes, 31 de marzo, a partir de este 1 de abril entrará en vigencia un nuevo incremento en los precios de los combustibles en Colombia. Para el caso de la corriente será de 375 pesos por galón, mientras que para el diésel (ACPM) será de 81 pesos.

"La Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, presenta este documento didáctico con el objeto de ofrecer a los ciudadanos una orientación sobre la política de fijación de precios de la Gasolina Motor Corriente y el ACPM", explicaron.

Es importante recordar que entre febrero y marzo el precio de los combustibles tuvo una bajada en su precios, que, en total, dio una reducción de aproximadamente 1.000 pesos.

Gasolina AFP

Así queda el precio de la gasolina y el ACPM por ciudades