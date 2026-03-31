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Blu Radio  / Economía  / Aumenta el precio de la gasolina y el ACPM desde este 1 de abril: este es el valor

Aumenta el precio de la gasolina y el ACPM desde este 1 de abril: este es el valor

El precio comenzará a regir desde este miércoles. Conozca cómo quedará el valor dependiendo su ciudad a partir de ahora.

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