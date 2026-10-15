Banco de Bogotá alerta sobre mensajes de texto fraudulentos: así puede evitar estafas

Esta modalidad, conocida como smishing, utiliza mensajes SMS para generar preocupación e inducir a las personas a realizar acciones que pueden comprometer su información personal y financiera. Los delincuentes envían mensajes desde números no oficiales sobre supuestas renovaciones de membresías de seguros, cobros de pólizas u otros movimientos que los clientes no reconocen. Estos mensajes suelen incluir enlaces que invitan a consultar información, cancelar un cobro o realizar trámites.

El objetivo es que las personas ingresen a páginas falsas y entreguen datos confidenciales, como claves, contraseñas y códigos de seguridad, que pueden ser utilizados para cometer fraudes.

El Banco de Bogotá se sumó a la revolución de los pagos inmediatos con Bre-B Montaje: Blu Radio.

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¿Qué recomienda el Banco de Bogotá para evitar estas estafas?

La entidad entregó las siguientes recomendaciones para prevenir este tipo de fraude:



Desconfiar de mensajes inesperados sobre cobros, renovaciones de seguros o movimientos no reconocidos, especialmente si exigen actuar de inmediato.

inesperados sobre cobros, renovaciones de seguros o movimientos no reconocidos, especialmente si exigen actuar de inmediato. Desconfiar de mensajes de texto que no correspondan a los códigos autorizados del banco.

que no correspondan a los códigos autorizados del banco. No ingresar a enlaces sospechosos ni suministrar información personal o financiera en páginas cuya autenticidad no haya sido verificada.

ni suministrar información personal o financiera en páginas cuya autenticidad no haya sido verificada. Nunca compartir claves, contraseñas ni códigos Token u OTP.

contraseñas ni códigos Token u OTP. Verificar la información a través de los canales oficiale s del banco, sin utilizar enlaces ni números de contacto incluidos en mensajes sospechosos.

s del banco, sin utilizar enlaces ni números de contacto incluidos en mensajes sospechosos. Recordar que la Servilínea del Banco de Bogotá es un canal para que los clientes se comuniquen con la entidad. El banco no realiza llamadas desde este número.

El Banco de Bogotá reiteró que la seguridad de sus clientes es una prioridad e hizo un llamado a mantenerse alerta frente a estas modalidades de fraude. Ante cualquier mensaje sospechoso, recomendó no ingresar a los enlaces, proteger la información confidencial y verificar los datos a través de los canales oficiales:



WhatsApp: 318 281 4679

318 281 4679 Servilínea Bogotá: 601 382 0000

601 382 0000 Servilínea Barranquilla: 605 350 4300

605 350 4300 Servilínea Bucaramanga: 607 652 5500

607 652 5500 Servilínea Cali: 602 898 0077

602 898 0077 Servilínea Medellín: 604 576 4330

604 576 4330 Servilínea nivel nacional: 018000 518877