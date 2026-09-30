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Blu Radio  / Economía  / Banco de la República sube la tasa de interés a 12,25 % tras repunte de la inflación

Banco de la República sube la tasa de interés a 12,25 % tras repunte de la inflación

Cuatro directores votaron a favor de subir la cifra a 12,25 %, mientras dos apoyaron mantenerla e igual número solicitó un alza mayor.

Banco de la República aumenta en 25 puntos básicos la tasa de interés
Banco de la República aumenta en 25 puntos básicos la tasa de interés
Fotos: Blu Radio
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 25 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria, con lo cual el indicador se ubicó en un 12,25 %. La medida fue adoptada tras analizar el reciente repunte de la inflación en el país y el comportamiento del entorno financiero internacional.

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Según detalló el emisor, la votación dentro de la Junta no fue unánime. Cuatro miembros respaldaron la subida de 25 puntos básicos, dos directores votaron por mantener la tasa inalterada y uno promovió un incremento más severo de 50 puntos básicos.

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Entre las razones principales para sostener la postura restrictiva se encuentra la inflación total de agosto, que volvió a aumentar al registrar una variación anual del 6,2 %. El emisor advirtió que las presiones provinieron de los grupos de alimentos (6,1 %) y regulados (6,8 %), sumado al repunte de la inflación de servicios al 7,2 % y la inflación básica sin alimentos ni regulados al 6,1 %, su nivel más alto del último año.

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Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.

Asimismo, las expectativas de los analistas para diciembre de 2026 aumentaron a 6,8 %, mientras la junta monitorea los impactos del Fenómeno de El Niño, el proceso de recuperación posterior a eventos sísmicos y las medidas de política fiscal. En el frente de actividad económica, el Banco destacó que el PIB creció 3,4 % anual en el segundo trimestre, pero el Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) sugiere una desaceleración en julio con una variación del 1,1 %.

¿Por qué el Banco de la República subió la tasa de interés a 12,25 %?

De acuerdo con el informe oficial de la autoridad monetaria, la determinación responde a cuatro factores macroeconómicos clave:

  • Aumento en los precios al consumidor: la inflación anual subió a 6,2 % impulsada por alimentos, servicios y regulados, aunado a los riesgos derivados de El Niño.
  • Expectativas inflacionarias al alza: los analistas proyectan un cierre de inflación de 6,8 % para finales de 2026, por encima de los rangos meta.
  • Desaceleración de la producción industrial: la industria manufacturera registró una caída anual del 2,3 % en julio, a pesar del repunte del 5,3 % en las ventas del comercio minorista.
  • Condiciones externas más estrictas: el entorno financiero internacional se ha tornado más apretado por la política monetaria restrictiva en economías avanzadas.

¿Qué pasará con la inflación y las decisiones de política monetaria en Colombia?

El Banco de la República precisó que la decisión de fijar la tasa en 12,25 % busca preservar una senda de inflación decreciente con miras al año 2027.

El emisor dejó claro que las próximas decisiones de la Junta Directiva dependerán de la información futura sobre los efectos de El Niño, la recuperación económica posterrremoto y la ejecución de la política fiscal del Gobierno.

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