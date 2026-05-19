Bancolombia da anuncio para sus clientes hinchas de la 'Sele': será para el choque ante Portugal

La fiebre del Mundial de la FIFA 2026 llegó a cada rincón de Colombia y el regreso de la tricolor a la cita mundialista, luego de su ausencia en Qatar 2022, tiene emocionados a millones de hinchas. Ante este panorama, las marcas han sido las que más han aprovechado esta pasión y justamente Bancolombia, uno de los patrocinadores oficiales de la Selección Colombia, confirmó varias sorpresas para los aficionados y sus usuarios.

Bancolombia, uno de los bancos más importantes del país, no dejó pasar esta temporada y anunció iniciativas que permitirán a sus clientes disfrutar el Mundial a lo grande. Por eso, este 19 de mayo realizaron el lanzamiento de un nuevo capítulo de su campaña “Hinchas de los que hacen historia”, en la que el protagonista es 'El Cole', personaje que por décadas ha representado a los colombianos en todo el mundo.

Bancolombia lanza "Fiesta" para hinchas de Colombia

Aprovechando la fase de grupos del Mundial y uno de los partidos más esperados por la afición colombiana, Bancolombia anunció el lanzamiento de “La Fiesta de la Sele”, un evento exclusivo para clientes de la entidad y que pondrá a saltar, gritar y cantar a más de 8.000 personas en el Movistar Arena, el próximo sábado 27 de junio, día en el que la Selección Colombia enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo.

El evento no solo permitirá disfrutar del encuentro en pantalla gigante y con el sonido envolvente que caracteriza al Movistar Arena, sino que además tendrá como invitado especial a Marc Anthony, quien pondrá a bailar a todos los hinchas colombianos.

Para asistir, el proceso es sencillo. Solo es necesario ser cliente Bancolombia e inscribirse a la fiesta en Bancolombia.com. Eso sí, las personas deberán realizar compras por $400.000 con tarjetas débito para recibir un pase doble o acumular Puntos Colombia con las tarjetas crédito de la entidad. Los clientes podrán participar hasta por cuatro invitaciones.

Publicidad

“Decidimos que nuestro patrocinio a la Selección Colombia debía trascender la cancha y conectar directamente con la hinchada. Así surgieron iniciativas que hoy nos permiten reunir a más de 8.000 personas para vivir el fútbol como una experiencia colectiva, familiar y de amigos”, señaló Adriana Arismendi, vicepresidenta de Mercadeo, Ventas Digitales y Experiencia del Cliente de Bancolombia.

Tarjetas Bancolombia tendrán diseño de la Selección Colombia

Finalmente, la entidad dejó ver que la Selección también se llevará en el bolsillo, pues confirmó que los usuarios de Bancolombia tendrán un rediseño visual de sus tarjetas crédito y débito, vistiéndolas con diseños inspirados en la Selección Colombia.

Publicidad

Eso sí, este cambio solamente aplicará para las tarjetas digitales, es decir, aquellas que están vinculadas a las billeteras Google Pay y Apple Pay. La imagen aparecerá automáticamente en el celular de quienes tengan inscritas sus tarjetas en la billetera digital, por lo que millones de colombianos podrán llevar a James, Lucho, Richard y Ospina en el bolsillo.