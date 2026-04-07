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Blu Radio  / Economía  / BBVA cumple 30 años en Colombia e invierte $300.000 millones en inteligencia artificial

BBVA cumple 30 años en Colombia e invierte $300.000 millones en inteligencia artificial

El banco lanzó BBVA Contigo, un servicio que combina la asesoría personalizada de sus expertos con herramientas digitales avanzadas, buscando ofrecer a los clientes una experiencia más cercana, rápida y adaptada a sus necesidades financieras.

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