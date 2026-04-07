BBVA cumple 30 años en Colombia e invierte $300.000 millones en inteligencia artificial

BBVA Colombia anunció que destinará más de $300.000 millones a inteligencia artificial y capacidades tecnológicas, como parte de su plan de modernización de servicios y procesos. La inversión busca mejorar la relación con los clientes, agilizar los trámites internos y optimizar la toma de decisiones dentro del banco.

El anuncio coincide con los 30 años de operación del grupo en el país. Desde su llegada en 1996, BBVA ha estado presente en los 32 departamentos, atendiendo a cerca de 3 millones de clientes, de los cuales más de 1,7 millones son digitales. La entidad ha pasado de un modelo centrado en oficinas físicas a un enfoque que combina canales digitales con atención presencial.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

“BBVA fue pionero en la transformación digital de la banca. Ahora estamos dando el siguiente paso: integrar la inteligencia artificial en nuestros servicios y productos, para que el cliente tenga una experiencia a otro nivel y más cercana a sus necesidades”, señaló Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA Colombia.

Actualmente, BBVA aplica IA en soluciones como BBVA Contigo, asesoría a clientes sin historial crediticio, prevención de fraude y atención rápida de solicitudes y reclamaciones. A nivel global, los 127.000 empleados del grupo cuentan con herramientas de IA como ChatGPT y Gemini, y han completado más de 300.000 horas de formación en estas tecnologías.



BBVA ha sido galardonado a nivel mundial en varias categorías Foto: Blu Radio

En 2016 lanzó BBVA Wallet, pionera en pagos digitales y sin contacto; en 2019 implementó transferencias interbancarias; en 2020 inició la transición hacia la banca digital por web; en 2021 incorporó el código CVV dinámico para mayor seguridad en compras en línea; en 2023 presentó aplicaciones para personas y empresas reconocidas internacionalmente, y este año lanzó BBVA Contigo, que combina lo digital con asesoría personalizada.

Como parte de la celebración de su aniversario, BBVA lanzó un sorteo con premios que superan los $1.500 millones, incluyendo bonos en efectivo, carros eléctricos, televisores, bicicletas eléctricas y scooters. Los clientes deben tener cuentas de ahorro, CDT o fondos de inversión vigentes y un saldo mínimo de 3 millones de pesos para participar, y cada mes se seleccionarán 30 ganadores.

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Con esta inversión, BBVA busca consolidar su operación digital en Colombia e incorporar la inteligencia artificial en sus procesos clave, sin dejar de mantener su presencia física en todo el país.