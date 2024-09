Si no firma el acta de Renta Ciudadana, podría perder el pago: hay nueva fecha límite

Renta Ciudadana es un programa social donde el gobierno entrega transferencias monetarias directas a los hogares más vulnerables del país.

En la reestructuración que tuvo el programa este 2024 se le anunció a los beneficiarios que debían firmar el acta de compromiso, un documento que es un paso obligatorio para poder recibir el beneficio sin problema.

Sobre este tema Prosperidad Social dio un ultimátum a quienes aún no han firmado este documento. Aseguró que el nuevo plazo para hacerlo será el 9 de noviembre. De no hacerlo, pasarán a estado “suspendido” y no podrán seguir recibiendo las transferencias monetarias, hasta que hayan firmado el documento

"Hasta el 9 de noviembre, los hogares nuevos podrán firmar el Acta de Compromiso y Corresponsabilidad de Renta Ciudadana. Aplica para Valoración del Cuidado y Colombia sin Hambre", señaló la entidad.

¿Cómo firmar el acta de compromiso renta ciudadana?

Si necesita firmar el acta de compromiso para el programa de Renta Ciudadana 2024, siga estos sencillos pasos:



Acceda al portal oficial: Visite el sitio web de Prosperidad Social a través del siguiente enlace: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/. Verifique su registro: Haga clic en el botón "Consulte aquí si está registrado" e ingrese la información solicitada del titular del hogar. Complete el captcha: Marque la casilla de verificación de seguridad ("No soy un robot") y seleccione "Consultar". Confirme su estado: Si su hogar está registrado y activo, recibirá un mensaje confirmando su estado. A continuación, podrá proceder con la firma electrónica del acta de compromiso.

Firma del acta de compromiso:



Ingrese al sistema: Haga clic en "Aquí" para acceder al sistema de firma electrónica. Lea la información: Aparecerá un mensaje con los compromisos asociados a la Renta Ciudadana. Léalo detenidamente y haga clic en "Continuar". Verifique los datos familiares: Revise la información de los miembros del hogar. Si todo está correcto, continúe. Si hay algún error, responda las preguntas de seguridad para proceder. Aceptación de términos: Lea y acepte los términos y condiciones, que incluyen la autorización para el tratamiento de datos personales y el envío de mensajes informativos. Posteriormente, podrá firmar el acta electrónicamente. Revise el acta de compromiso: Verifique que la información del titular sea correcta y lea con atención el documento. Firma electrónica: Una vez finalizada la revisión, presione "Continuar" y luego "Aceptar" para completar la firma electrónica del acta.

Con estos pasos, habrá firmado exitosamente el acta de compromiso para el programa de Renta Ciudadana 2024.