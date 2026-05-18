Binance Pay: pagos con código QR llegarán a más países de la región

Binance Pay expandirá los pagos con criptomonedas mediante códigos QR a más de 10 países para el tercer trimestre de 2026. Tras procesar 40 millones de dólares en transacciones globales en su primer año, el ecosistema busca consolidar la adopción de activos digitales en el comercio cotidiano de América Latina y Asia Pacífico.

Cómo pagar con QR y criptomonedas en Colombia

La iniciativa tecnológica se integra directamente a la infraestructura de pagos locales que ya utilizan millones de usuarios y comercios en la región. El sistema permite escanear los códigos QR existentes para pagar en tiempo real y sin comisiones de transacción. Esta modalidad elimina la necesidad de adquirir nuevo hardware o realizar procesos adicionales de registro para los establecimientos, facilitando la inclusión financiera.

La adopción de esta herramienta ha mostrado una aceleración notable en el mercado latinoamericano. Entre marzo y abril de 2026, el volumen mensual de transacciones QR en la región aumentó un 76%, una tendencia que complementa el incremento del 42% registrado entre febrero y marzo del mismo año. Estas cifras forman parte de la red amplia de Binance Pay, que acumula más de 280.000 millones de dólares en transacciones totales desde 2021.



Qué productos se pueden comprar con criptomonedas

Los patrones de consumo analizados por la plataforma revelan que el servicio se utiliza principalmente para transacciones frecuentes y de bajo valor. En América Latina, la actividad comercial se concentra de manera rutinaria en categorías esenciales como supermercados, locales de comida rápida y farmacias. Por su parte, en los mercados asiáticos el ticket promedio de los turistas se sitúa por debajo de los 10 dólares en gastos de transporte y comida callejera.

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Thomas Gregory, vicepresidente de Pagos y Moneda Fiduciaria de la firma, explicó el cambio de paradigma en el sector: "Durante gran parte de su historia, las criptomonedas se han percibido principalmente como un activo para operar o mantener, más que para usar en la vida cotidiana". El directivo señaló que el objetivo es conectar los activos digitales con los entornos de pago locales ya existentes que la gente maneja a diario, apuntando a un mercado global de pagos móviles por QR que proyecta superar los 8 billones de dólares para 2029.