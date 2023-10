Las cinco ciudades de Colombia que más ahorran dinero, según estudio

Ahorrar siempre será importante, pues no se sabe cuándo se puede presentar una emergencia económica o simplemente para cumplir una meta anhelada en la vida de cada persona. Sin embargo, a algunos les cuesta manejar adecuadamente sus finanzas, por eso, la cooperativa de ahorro Fincomercio dio a conocer cuáles son las ciudades en Colombia donde más se ahorra desde el estrato 1 al 6. Este es el top 5:



Bogotá Medellín Cali Pereira Barranquilla

Asimismo, dieron a conocer los errores más comunes para que los colombianos no ahorren dinero: no tener una meta clara, no definir una cuota fija mensual, no investigar la entidad a la que recurren, retirar el dinero ante cualquier situación y no delimitar los gastos mensuales.

Los “villanos” del ahorro

A propósito del mes de octubre, esta cooperativa les preguntó a los colombianos cuáles son los “villanos” que más los afectan a la hora de ahorrar dinero.



‘Lotso’, el oso de Toy Story: espanta a los niños del ahorro, pero porque sus padres no les enseñan desde pequeños la importancia de hacerlo y de realizarlo con metas cortas, poco a poco.

espanta a los niños del ahorro, pero porque sus padres no les enseñan desde pequeños la importancia de hacerlo y de realizarlo con metas cortas, poco a poco. El ‘Guasón’ y el desorden financiero: se puede presentar en la generación Z cuando no manejan adecuadamente el dinero por ser tan jóvenes, por ejemplo, con compras compulsivas o innecesarias.

se puede presentar en la generación cuando no manejan adecuadamente el dinero por ser tan jóvenes, por ejemplo, con compras compulsivas o innecesarias. ‘Loki’ y la volatilidad financiera: para la generación Y se recomienda un ahorro con rentabilidad y así tener un colchón para cuando sea necesario, pues las mujeres entre 27 y 42 años ahorran más que los hombres: 56 de cada 100 destinan un porcentaje de sus ingresos al ahorro.

para la generación se recomienda un ahorro con rentabilidad y así tener un colchón para cuando sea necesario, pues las mujeres entre 27 y 42 años ahorran más que los hombres: 56 de cada 100 destinan un porcentaje de sus ingresos al ahorro. ‘Thanos’: la generación X teme que su dinero desaparezca de un momento a otro, como chasquear los dedos. Por eso es importante que sus ahorros estén en entidades reconocidas y reguladas por las autoridades.

la generación teme que su dinero desaparezca de un momento a otro, como chasquear los dedos. Por eso es importante que sus ahorros estén en entidades reconocidas y reguladas por las autoridades. ‘Voldemort’: los baby boomers no confían mucho en las entidades financieras y prefieren tener el dinero “bajo el colchón” sin que les genere ningún rendimiento o ganancia.

Le puede interesar: