¿Qué son los alivios financieros?

En Colombia, muchas familias enfrentan dificultades económicas que afectan su capacidad para pagar créditos a tiempo. Ante esta situación, entidades financieras ofrecen alivios para evitar morosidad y mantener historiales crediticios saludables. Según el Banco de la República, en 2023 la cartera de consumo vencida creció 14,4 % anual.

Al solicitar créditos, es crucial considerar no solo los intereses sino también los alivios financieros disponibles. Eventualidades imprevistas pueden afectar pagos oportunos. Paula Andrea Jaramillo, collections manager de Juancho Te Presta, explica que "los alivios financieros se estructuran según el perfil del cliente y su situación económica actual".

Estos alivios contribuyen a mejorar la salud financiera de clientes, evitando morosidad y brindando herramientas para enfrentar imprevistos económicos. Permiten reorganizar finanzas y cumplir obligaciones de manera manejable, evitando sanciones y reportes negativos. Así, se mantiene un historial crediticio favorable, crucial para futuros créditos en condiciones favorables.

Fintechs como Juancho ofrecen períodos de gracia, cambios de fecha para pagos y refinanciaciones. Sin embargo, estos beneficios no aplican para quienes ya están en mora. Deben solicitarse antes de llegar a ese punto crítico. El período de gracia permite no generar cobros durante dos meses, trasladando cuotas no pagadas al final del crédito.

Para acceder a estos beneficios, se requiere no estar en mora y, en algunos casos, demostrar pérdida de empleo o incapacidad de pago. Es fundamental informar a la entidad a tiempo para evitar cobros adicionales y proteger el bienestar financiero del cliente.