Bre-B llega a las veredas por las cooperativas y allí suma 6 millones de transferencias en un año.

Visionamos conectar a más de 180 entidades solidarias en 24 departamentos. Su gerente asegura que ahora los recursos de los asociados se quedan dentro del sector.

Un año después del lanzamiento de Bre-B, los pagos inmediatos ya no son exclusivos de quienes tienen acceso a la banca tradicional. Más de 180 cooperativas, mutuales y fondos de empleados, con presencia en 24 departamentos, ya conectan a sus asociados a la red a través de Visionamos, administrador de la Red Coopcentral.

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Para la gerente general de Visionamos, Melva Rojas, el balance es positivo y de mucha satisfacción. "Hoy un asociado que está en una vereda, que está en un municipio pequeño, tiene las mismas posibilidades de transar", afirmó. Agregó que Bre-B y el Banco de la República permitieron que el sector solidario compita en igualdad de condiciones. Los asociados pueden enviar y recibir dinero de inmediato, sin importar en qué entidad financiera esté la otra persona.

Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República, se refirió a la disminución del 25 % en el uso de efectivo desde la entrada de Bre-B en el país.



“Cuando nosotros empezamos este recorrido en Colombia, 8 de cada 10 pagos se hacían en… pic.twitter.com/ThmZTh6goM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 6, 2026

Según la gerente, el efecto va más allá de las transferencias. "En tiempos anteriores, los asociados generalmente utilizaban los servicios de crédito con las cooperativas y con los fondos. Hoy tienen la posibilidad de hacer los pagos de sus proveedores y de que sus clientes les hagan los pagos", explicó. Con esto, los recursos se quedan dentro de las organizaciones y fondean la actividad financiera de cada entidad.



Ahora bien, la red de Visionamos cuenta con cerca de 600.000 llaves activas y en el último año se han realizado cerca de 6 millones de transacciones. Además, entre junio y agosto de 2026, el volumen mensual de transacciones pasó de más de 650.000 a cerca de 860.000. Las llaves crecen en promedio un 17% cada mes. La gerente indicó además que las transacciones del ecosistema han crecido 52%.

Por otro lado, desde enero, el servicio de QR de Visionamos ya tiene más de 4.000 comercios, entre farmacias, tiendas y negocios de abarrotes. La infraestructura de Bre-B también abre la puerta a recaudos y servicios digitales, y permite a las entidades del sector participar en un ecosistema de pagos en tiempo real e interoperable.

Banco de la República lanza Bre-B Foto: Banco de la República

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Para Visionamos, uno de los principales logros del año es que organizaciones de distintos tamaños y capacidades tecnológicas hoy participan en una misma infraestructura. Desde su rol como administrador de la Red Coopcentral, busca que las entidades del sector accedan a servicios financieros modernos, seguros e interoperables.

El reto, según Rojas, es pasar de la tecnología al hábito. "Bre-B nos ha permitido avanzar de la implementación tecnológica al uso cotidiano de los pagos inmediatos. El reto ahora es continuar aumentando la adopción y ampliar los casos de uso alrededor de pagos, comercios, recaudos y servicios digitales", afirmó.