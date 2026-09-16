"Cada peso debe tener un propósito; responder prioridades de los colombianos": mintrabajo

La ministra del Trabajo, Natalia López, presentó ante la Comisión Séptima del Senado las prioridades y necesidades presupuestales del sector para 2027. Entre ellas está garantizar los recursos para responder por las obligaciones pensionales y fortalecer la capacidad del sector Trabajo. “Las pensiones no son una cifra del presupuesto: son el puente entre una vida de trabajo y una vejez digna”, afirmó.

La jefa de la cartera presentó un presupuesto que busca traducirse en resultados y en una institucionalidad con capacidad de respuesta en las regiones. “Cada peso debe tener un propósito, llegar donde se necesita y responder a las prioridades de los colombianos”, señaló.

Trabajaor Colombiano, imagen de referencia Foto: ChatGPT

Sobre la protección de los derechos laborales, agregó que el Ministerio del Trabajo debe llegar a donde está el trabajador, detectar los problemas y actuar antes de que sea demasiado tarde.

La ministra López también planteó el diálogo social como eje de la cartera, con el propósito de fortalecer el diálogo entre trabajadores, empleadores y Gobierno, así como consolidar una gestión cercana a los territorios, preventiva y orientada a la protección de los derechos.



Entre las solicitudes presentadas ante los congresistas están $4,844 billones para Colpensiones, $500.000 millones para el SENA, $16.587 millones para el Servicio Público de Empleo y $44.344 millones para la Superintendencia del Subsidio Familiar y para el Ministerio del Trabajo, planteó requerimientos cercanos a $22.000 millones entre funcionamiento e inversión, recursos que serían destinados, entre otros aspectos, a fortalecer la inspección y vigilancia en las regiones.