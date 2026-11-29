La edad de pensión en Colombia podría convertirse nuevamente en tema de debate ante los desafíos financieros que enfrenta el sistema pensional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) planteó recientemente la posibilidad de igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres, una recomendación que busca contribuir a la sostenibilidad de los recursos destinados a las pensiones.

Actualmente, en el país las mujeres pueden pensionarse a los 57 años y los hombres a los 62, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Sin embargo, para Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, estos parámetros deberán revisarse en algún momento, debido a los cambios demográficos y a las presiones económicas que enfrenta el sistema.

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En entrevista en Sala de Prensa, Olivera explicó que existen cuatro factores fundamentales para determinar la sostenibilidad de un sistema pensional: la edad de jubilación, las semanas de cotización, la tasa de cotización y el porcentaje del salario que se recibe como pensión.

Según el exfuncionario, Colombia tiene condiciones menos exigentes que otros países, pues mientras en buena parte del mundo la edad de jubilación está entre los 65 y 67 años, en el territorio nacional se mantiene por debajo de ese rango. Además, señaló que estas condiciones implican mayores obligaciones financieras para el sistema.



Como la edad es tan baja y esta reforma pensional que hizo el Gobierno Petro resolvió unas cosas, pero agravó otras cosas. Una de las cosas que agravó es que la volvió más cara advirtió

Pensiones. Foto: imagen de archivo, Freepik.

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¿Es necesario aumentar la edad de pensión en Colombia?

Olivera considera que el envejecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida hacen necesario revisar los parámetros actuales. No obstante, aclaró que esta discusión no tendría que traducirse necesariamente en un incremento de la edad, pues existen otras alternativas para equilibrar las finanzas.

Entonces, toca en algún momento alguno de los parámetros, pero primero toca hacer una buena reforma laboral afirmó

El expresidente de Colpensiones también recordó que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha señalado que el sistema sería sostenible hasta 2064, por lo que considera necesario anticipar las discusiones sobre su futuro.

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Sin embargo, advirtió que no considera oportuno que el Gobierno impulse en este momento una modificación de la edad de jubilación, debido al costo político de una decisión de esa naturaleza y a los diferentes problemas fiscales que debe atender el país.

Uno de los puntos que Olivera considera indispensables es reducir la informalidad laboral, que limita las posibilidades de millones de colombianos de cotizar durante su vida productiva.

Asimismo, planteó que cualquier modificación debe estar acompañada de una reforma laboral con enfoque de género, teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan las mujeres para mantenerse en el mercado laboral y completar sus semanas de cotización.

Tenemos que hacer una reforma laboral con enfoque de género para ver si podemos resolver algo del lío allá y darle las mismas oportunidades a las mujeres que los hombres explicó

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De esta manera, el exfuncionario insistió en que Colombia tendrá que discutir los cambios que necesita su sistema pensional, pero señaló que cualquier decisión debe considerar las condiciones reales del mercado laboral y las posibilidades de los trabajadores de acceder a una pensión.