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Blu Radio  / Economía  / CDT cambiarán en 2026: nuevo modelo financiero transformará las inversiones de los colombianos

CDT cambiarán en 2026: nuevo modelo financiero transformará las inversiones de los colombianos

Finanzas Abiertas cambiarán los CDT en Colombia y permitirán comparar tasas, acceder a mejores ofertas y manejar inversiones de forma digital

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