CDT cambiarán en 2026: nuevo modelo financiero transformará las inversiones de los colombianos

El sistema financiero en Colombia daría un cambio importante, en especial para los ahorradores. La llegada de un nuevo modelo obligatorio de Finanzas Abiertas tendría impacto en productos tradicionales como los CDT, que ya empiezan a transformarse, abriendo la posibilidad a una nueva manera de invertir más ágil, transparente y competitiva.

Resulta que, con este nuevo esquema, las entidades financieras estarán obligadas a compartir la información de los usuarios, con previa autorización, bajo estándares definidos por la Superintendencia Financiera. Esto abre la posibilidad a que bancos, aseguradoras y fondos operen con datos interoperables, haciendo más sencilla la comparación de productos y servicios financieros.

De acuerdo con lo revelado por el analista financiero David Susa, cofundador de la fintech MejorCDT, el cambio será drástico frente al acceso a la información. Según afirmó, cuando los datos son interoperables, los usuarios tienen la posibilidad de comparar más fácilmente y acceder a mejores condiciones.

De hecho, con este nuevo modelo queda atrás el esquema voluntario que existía en 2022 y se da un paso hacia una estructura obligatoria, soportada en tecnologías como APIs seguras y protocolos más estrictos para proteger datos, pues la idea es fomentar la competencia y mejorar la experiencia del usuario.



Cuánto paga el CDT Freepik

Nuevo modelo financiero cambiará las inversiones

Ante esta noticia, el impacto no se limita solo a la tecnología, sino que también redefine la forma en que las personas pueden tomar decisiones sobre el uso y control de su dinero. Los CDT, que por años han sido vistos como productos rígidos y con trámites complejos, ahora podrán adaptarse a una realidad digital.

De esa manera, los principales cambios que se presentarán incluyen:



Mayor facilidad para comparar tasas entre diferentes entidades

Acceso a mejores condiciones según el perfil financiero del usuario

Reducción de trámites gracias a procesos digitales integrados

Posibilidad de evitar renovaciones automáticas poco competitivas

Gestión de inversiones desde plataformas unificadas

Esto quiere decir que los colombianos ahora pueden tener mayor control sobre sus ahorros, sin depender exclusivamente de una sola entidad financiera. La información dejará de estar fragmentada y ahora podrá ser una herramienta para tomar decisiones.



Impacto en los CDT: ¿afectará a sus usuarios?

Uno de los puntos que más influye en este tema tiene que ver con la manera en que podría cambiar la dinámica de los CDT. Hasta ahora, muchos usuarios renuevan sus inversiones de manera automática en la misma entidad, sin tomarse el tiempo de comparar otras opciones en el mercado.

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Pero ahora, con la aparición de Finanzas Abiertas, el panorama da un giro importante. Al poder compartir su historial financiero, los usuarios con buen comportamiento podrán acceder a ofertas más atractivas. Esto dará un impulso a la competencia entre entidades, que deberán mejorar sus tasas y condiciones para atraer clientes.

Adicionalmente, la digitalización permitirá abrir y gestionar CDT de manera más rápida, eliminando procesos repetitivos y reduciendo tiempos. Este avance ya ha mostrado resultados positivos en otros países, donde la inclusión financiera ha crecido gracias al acceso a información más clara.

Eso sí, el cambio no se dará de la noche a la mañana, sino que será progresivo. En los próximos meses se definirá el cronograma oficial y las entidades contarán con hasta un año para adaptarse.