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Blu Radio  / Economía  / Cuánto paga un CDT de 10 millones en abril: estos bancos dejan mejores ganancias a los colombianos

Cuánto paga un CDT de 10 millones en abril: estos bancos dejan mejores ganancias a los colombianos

Con tasas cercanas al 13 %, los CDT vuelven a llamar la atención y dejan ver cuánto puede ganar si invierte 10 millones según plazo y banco.

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