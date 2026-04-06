Cuánto paga un CDT de 10 millones en abril: estos bancos dejan mejores ganancias a los colombianos

Para muchos colombianos, el aumento del salario mínimo ha terminado afectando sus economías, y es que el incremento de servicios de transporte público, arriendos, administración, entre otros, ha llevado a que las personas busquen alternativas para obtener mayor rentabilidad.

Ante esto, una de las opciones más seguras es abrir un Certificado de Depósito a Término, es decir, un CDT en un banco, para depositar sus ahorros y generar ganancias. De hecho, es posible hacerlo entre uno y 12 meses, siendo este último el plazo que más rentabilidad ofrece.

Para abril de 2026, los bancos ofrecen rendimientos que rondan el 13 % efectivo anual, lo que se convierte en una alternativa para quienes tienen su dinero sin generar ingresos adicionales.

Vale la pena abrir CDT en 2026 Freepik

¿Cuánto paga un CDT por 10 millones?

El CDT es una inversión de bajo riesgo que ofrece rentabilidad. Sin embargo, mientras mayor es el monto y el tiempo que se mantiene el dinero en el banco, mayor será la ganancia.

Por lo tanto, según la entidad financiera y el plazo, las ganancias pueden variar:



Bancolombia

CDT a 30 días: ganancia de 799.63 pesos

CDT a 60 días: ganancia de 2.398.50 pesos

CDT a 90 días: ganancia de 189.891.17 pesos

CDT a 6 meses: ganancia de 406.589 pesos

Banco de Bogotá

CDT a 30 días: ganancia de 69.182 pesos

CDT a 60 días: ganancia de 143.509 pesos

CDT a 90 días: ganancia de 227.679 pesos

CDT a 6 meses: ganancia de 481.965 pesos

Banco Finandina

En este caso, la situación cambia, pues el plazo mínimo de Finandina para un CDT es de 90 días:



CDT a 90 días: ganancia de 242.645 pesos

CDT a 6 meses: ganancia de 485.149 pesos

Banco Davivienda

Este banco ofrece un plazo mínimo para CDT de 90 días:



CDT a 90 días: ganancia de 193.162 pesos

CDT a 6 meses con pago trimestral: ganancia de 404.640 pesos

Banco Falabella

CDT a 30 días: ganancia de 3.193 pesos

CDT a 60 días: ganancia de 142.808 pesos

CDT a 90 días: ganancia de 214.212 pesos

¿Por qué el CDT es una buena opción de ahorro?

De acuerdo con lo señalado por entidades bancarias como BBVA, un CDT cuenta con una tasa fija, un plazo definido, rentabilidad y seguridad respaldada.

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Por lo tanto, la tasa fija es una de sus principales ventajas, pues permite conocer la ganancia desde el inicio. Además, dependiendo del tiempo del depósito, ofrece mayor rentabilidad. Finalmente, uno de los aspectos más valorados es la seguridad que brinda la entidad, ya que el dinero está respaldado y no se pierde.