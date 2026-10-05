Cerca de 65.000 estudiantes del ICETEX tendrán subsidio temporal a la tasa de interés

Cerca de 65.000 estudiantes que actualmente tienen un crédito con el ICETEX volverán a contar con un subsidio temporal a la tasa de interés, a partir de octubre.

La medida cobijará a 64.904 beneficiarios que se encuentran en etapa de estudios y que cumplen con las condiciones establecidas por la entidad: estar cursando actualmente su programa académico y encontrarse al día en sus pagos o tener una mora que no supere los 30 días.

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Para financiar este beneficio, fueron destinados $49.330 millones a través del Ministerio de Educación. Durante el periodo en que estén disponibles estos recursos, los estudiantes beneficiados tendrán una liquidación de intereses correspondiente al IPC + 0 puntos. El subsidio se verá reflejado en el recibo de pago de octubre.

Este subsidio se suma al beneficio anunciado previamente para 170.000 personas con créditos del ICETEX que se encuentran en etapa de amortización. En ese caso, también es requisito estar al día con los pagos para acceder al beneficio.



De acuerdo con el comunicado, los subsidios a la tasa de interés durante la etapa de estudios y de amortización habían sido suspendidos desde el primer semestre de 2025. Con esta medida, el beneficio vuelve de manera temporal para los estudiantes que cumplan con las condiciones establecidas.

El ICETEX explicó que el subsidio estará vigente hasta que se agoten los $49.330 millones destinados para financiarlo. Una vez finalicen esos recursos, los intereses volverán a calcularse con la tasa establecida en el momento en que cada estudiante contrató su crédito, que depende de la línea de financiación y se encuentra entre el IPC + 7 % y el IPC + 12 %.