Ciudadanos reportados reciben salvavidas: así podrían sacar nuevo crédito

Acceder a un crédito en Colombia siempre es una tarea compleja, y mucho más cuando se han tenido problemas financieros. No es para menos, pues estar reportado en centrales de riesgo como DataCrédito suele cerrarle las puertas a la banca tradicional. Sin embargo, un cambio reciente le abriría la puerta a estas personas para retomar su camino financiero.

De acuerdo con lo revelado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, anunció la implementación de un modelo llamado 'scoring' alternativo, una herramienta que transforma la manera en la que se evalúa a quienes solicitan el préstamo. Y es que, en lugar de mirar solamente su pasado financiero, ahora se analizará el potencial de los proyectos de las personas.



Scoring alternativo en Colombia abre acceso a créditos

Este modelo llega a Colombia con un panorama complejo debido al incremento en las tasas de interés fijadas por el Banco de la República, que han dejado a muchos por fuera del sistema financiero. La idea es que los créditos no se definan solo por un mal historial.

Con este enfoque, las cooperativas analizarán si el proyecto productivo es viable, más allá de si la persona tuvo problemas de pago en el pasado o no. Por lo tanto, ahora se tendrá en cuenta:



Evaluación centrada en proyectos productivos, tanto individuales como colectivos.

El respaldo del crédito será el mismo proyecto, como ventas futuras o cosechas.

Está dirigido especialmente a personas de la economía popular y esquemas de financiación asociativa.

Así puede consultar gratis su puntaje de Datacrédito Foto: Blu Radio

Cooperativas serán clave en nuevos créditos

De hecho, uno de los elementos más llamativos del anuncio es que el modelo estará completamente regulado, lo que lo hace una opción más segura. La supervisión de la Supersolidaria garantizará que los procesos sean más transparentes y legales.



Esto genera un punto de atención superior, en especial porque al no poder acceder al crédito formal, las personas terminan involucrándose en mecanismos informales como los llamados 'gota a gota', los cuales implican altos riesgos tanto económicos como financieros.

De acuerdo con lo revelado por la superintendente María José Navarro, la idea es fortalecer la economía popular y permitir que más colombianos puedan financiar sus ideas y proyectos. En un país donde el 85 % de los asociados a cooperativas pertenece a estratos bajos, este modelo podría significar una salida muy favorable

“El modelo busca enfocar el análisis en la viabilidad integral de los proyectos productivos, especialmente en iniciativas de base comunitaria”, concluyó María José Navarro.