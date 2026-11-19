Al cumplir 35 años de trayectoria, la administradora de fondos de pensiones y cesantías Colfondos hizo un llamado a fortalecer el ahorro de largo plazo para contribuir a la sostenibilidad del sistema pensional y garantizar el bienestar financiero de las futuras generaciones.

La compañía señaló que uno de los grandes retos del sistema pensional colombiano está relacionado con el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de financiar periodos de retiro cada vez más prolongados. Un desafío que, según la entidad, va más allá de los cambios normativos que introduce la reforma pensional.



¿Por qué el aumento de la longevidad representa un reto para las pensiones en Colombia?

De acuerdo con Colfondos, aunque el nuevo modelo pensional introduce modificaciones en el sistema, persisten desafíos relacionados con la cobertura, la suficiencia de las pensiones y el fortalecimiento del ahorro de largo plazo.

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La administradora explicó que, en una sociedad donde las personas viven cada vez más años, es necesario contar con recursos suficientes para financiar una etapa de retiro más extensa. Por esta razón, considera fundamental promover la cultura del ahorro y la educación financiera desde edades tempranas.

Personas felices en las instalaciones de Colfondos. Foto: Colfondos / Unsplash

Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, destacó que los 35 años de trayectoria de la compañía representan una oportunidad para reafirmar su compromiso con la confianza, la responsabilidad y la disciplina de inversión en la administración del ahorro de sus afiliados.



¿Cuál es el balance de ahorro y rendimientos presentado por Colfondos?

Como parte del balance de sus 35 años de operación, la administradora reportó que actualmente gestiona activos por $76,2 billones, correspondientes a más de 2,3 millones de afiliados.



Según las cifras entregadas por la compañía, desde la implementación del esquema multifondos en 2011, el 84 % del crecimiento de los activos administrados en pensión obligatoria corresponde a rendimientos de inversión, mientras que el 16 % proviene de aportes netos.

Entre los principales resultados presentados por la administradora se encuentran:



Rendimientos acumulados: más de $43,8 billones generados para los afiliados desde 2011. La compañía también destacó sus posiciones de liderazgo en rentabilidad en los portafolios de Mayor Riesgo y Conservador de Pensión Obligatoria, así como en el portafolio de cesantías de largo plazo durante el periodo comprendido entre marzo de 2011 y agosto de 2026.

más de $43,8 billones generados para los afiliados desde 2011. La compañía también destacó sus posiciones de liderazgo en rentabilidad en los portafolios de Mayor Riesgo y Conservador de Pensión Obligatoria, así como en el portafolio de cesantías de largo plazo durante el periodo comprendido entre marzo de 2011 y agosto de 2026. Inversión en infraestructura: compromisos superiores a $1,4 billones en cuatro fondos de deuda vinculados a proyectos viales de cuarta generación (4G) y $275.000 millones en fondos de infraestructura.

compromisos superiores a $1,4 billones en cuatro fondos de deuda vinculados a proyectos viales de cuarta generación (4G) y $275.000 millones en fondos de infraestructura. Respaldo y aseguramiento: desde 2019, Colfondos cuenta con el respaldo de Grupo Habitat, conglomerado con presencia en Chile, Perú y Colombia, que administra los ahorros previsionales de 5,7 millones de afiliados. Además, mediante Andina Vida Seguros, creada en 2024, atiende a más de 5.000 pensionados a través de rentas vitalicias y protege a cerca de 630.000 afiliados frente a riesgos de invalidez y sobrevivencia.

¿Cómo se prepara Colfondos para la nueva etapa del sistema pensional?

La compañía aseguró estar preparada para responder a los cambios regulatorios y operativos derivados de la transformación del sistema pensional colombiano.

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Según explicó, ha participado en los procesos de preparación para la implementación del nuevo modelo y está lista para acompañar una transición ordenada, segura y centrada en las necesidades de sus afiliados.

No obstante, Colfondos insistió en que los desafíos del sistema no se limitan a la implementación de una nueva normativa. Para la administradora, fortalecer el ahorro, promover la educación financiera y preparar a las personas para el retiro serán factores fundamentales para construir un sistema pensional sostenible a largo plazo.