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Blu Radio  / Economía  / Colombia ajustará reglas de inteligencia financiera tras divulgación hecha por Petro
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Colombia ajustará reglas de inteligencia financiera tras divulgación hecha por Petro

La lectura de una carta de la inteligencia israelí le costó a Colombia la expulsión del Grupo Egmont. Hoy el gobierno habla abiertamente de vacíos normativos.

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