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Colombia creció 3,34 % en abril: actividades relacionadas con el Gobierno siguen liderando

En lo corrido del año, la economía colombiana ha crecido un 2.5%, de acuerdo con el Indicador de Seguimiento Económico del Dane.

Economía colombiana
Foto: Unsplash
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

La economía colombiana creció 3,34% en el mes de abril, de acuerdo con el Indicador de Seguimiento Económico del Dane.

El reporte oficial muestra que se desplomó el crecimiento del sector primario de la economía que agrupa a la agricultura y a la minería con una contracción del 2,4 %. Este año el país está teniendo una menor cosecha cafetera y, al mismo tiempo, ha tenido problemas en la producción de petróleo en medio de los bloqueos.

En contraste las actividades relacionadas con el Gobierno o el gasto público como la educación, la defensa o la administración pública están creciendo más de 8%, en línea con lo que ha venido pasando en los últimos meses.

Billetes y monedas de Colombia
Billetes y monedas de Colombia
Foto: Blu Radio

Por otro lado, el país registra un crecimiento del 4.6% en el sector secundario que agrupa el comportamiento de la industria y la construcción.

En lo corrido del año Colombia ha crecido un 2.5%.

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