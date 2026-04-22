Colombia entraría en default si el próximo Gobierno no ajusta fuertemente sus finanzas: Carf

El próximo Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo fiscal gigantesco y mucho más importante que el de cualquier otra administración hasta ahora para evitar que el país termine quebrado, advirtió el presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Juan Carlos Ramírez.

El Carf calcula que se necesita un ajuste fiscal de 4% a 5% del PIB durante los próximos 4 o 6 años, en comparación con el 1% del PIB en los que se ha reducido el déficit durante los ajustes más importantes que se han hecho en el país.

"La situación por tanto es muy difícil. So pena de entrar en un camino de, si no se hiciera, inestabilidad, insostenibilidad de la deuda que conduce a una situación de default o quiebra si no se logra ese ajuste", dijo Ramírez durante su presentación en el Congreso Asofondos en Cartagena.

Según el funcionario el ajuste va a requerir una mezcla de mayores ingresos, menores gastos, gestión de la deuda entre otros esfuerzos.



Dinero Foto: Blu Radio, referencia

"El choque no puede ser absolutamente abrupto porque si fuera abrupto tiene un impacto sobre crecimiento económico, que es una de las variables o de las dinámicas importantes, precisamente, para volver a lograr esa sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero la gradualidad debe ser fuerte y creíble, porque también la forma como los mercados financieros podrán abaratar el costo del endeudamiento", agregó.

El Carf asegura que hoy la situación es tan crítica que ni siquiera basta con cumplir la regla fiscal.

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"Tendremos que llegar a un nivel de balance primario positivo de al menos un punto del PIB en forma sostenida durante 5, 6, 7 años y hacia adelante. Hemos llegado a un punto tan crítico que ni siquiera cumplir la regla fiscal nos garantiza poder asegurar la sostenibilidad de la deuda a mediano plazo", indicó.

La debilidad de las finanzas públicas en Colombia ha llevado a que el país haya sido degradado en su calificación crediticia en agencias como Moody's y Standard & Poors, además de haber perdido el acceso a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional.



Necesitamos un 'sustico fiscal': exministro Carrasquilla

Por su parte el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que la grave situación fiscal del país ha pasado 'de agache' y no ha generado la preocupación que debería, especialmente en el Gobierno.

"Si usted le pregunta a cualquier persona, el problema fiscal es entre muy pequeñito e inexistente, como usted bien lo decía ahorita. Yo creo que un sustico fiscal nos convendría, como le conviene a un fumador, digamos, tener un asma o algo así que le obligue a dejar el cigarrillo antes de que llegue el problema de fondo. Nosotros somos como un enfermo, nosotros estamos fumando felices, y somos fumadores, nos parece chévere, la fiesta está chévere, y que nos dé un ataque de tos sería bastante bueno y nos forzaría a tomar las medidas de fondo", aseguró.