“Colombia es el país más revaluado del mundo con Suiza”: afirma exigente de BanRep

El crecimiento de la economía colombiana en los últimos meses ha generado preguntas sobre las razones detrás de este comportamiento, especialmente después de un periodo marcado por bajos niveles de inversión y cuestionamientos a algunas decisiones económicas del gobierno anterior.

Durante una entrevista en Mañanas Blu, el exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría explicó que, aunque Colombia registra cifras positivas frente a las economías desarrolladas, el crecimiento no necesariamente refleja una recuperación sólida de todos los sectores. Para el economista, buena parte de ese comportamiento está relacionada con el gasto público, las remesas y otros ingresos.

¿Por qué está creciendo la economía colombiana?

Echavarría señaló que Colombia se encuentra en una posición intermedia frente a otros países de la región y advirtió que el crecimiento debe analizarse con cuidado. “2 y medio de crecimiento no es gran maravilla, o sea, no hay que exagerar, pero sí podría ser peor”, afirmó.



El exgerente del Banco de la República explicó que el gasto público ha tenido un peso importante en las cifras recientes, aunque considera que ese factor no puede sostenerse indefinidamente. También señaló que sectores como la agricultura, el comercio, la construcción y la industria no están creciendo al mismo ritmo.

A su juicio, el nuevo gobierno tiene la posibilidad de impulsar la inversión privada y recuperar la confianza de los inversionistas. “La inversión privada cayó muchísimo en los últimos 4 o 5 años”, aseguró, al señalar que pasó de niveles superiores al 20 % del PIB a cerca del 16 %.

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Foto: EFE, Freepik.

¿Qué está pasando con el dólar en Colombia?

Otro de los puntos abordados fue la apreciación del peso colombiano. Echavarría explicó que el ingreso de recursos por remesas y otros flujos de capital ha influido en la tasa de cambio, al igual que la reducción de la percepción de riesgo con la llegada del nuevo gobierno.

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El economista destacó que esta situación genera efectos diferentes dependiendo de cada sector. “Beneficia a los importadores, castiga a los exportadores”, sostuvo.

También lanzó una comparación para explicar la magnitud de la apreciación del peso: “Colombia es el país más revaluado con Suiza hoy”. Sin embargo, evitó hacer una predicción sobre el precio futuro del dólar y reconoció que históricamente sus pronósticos sobre la tasa de cambio no han sido acertados.

¿Qué propone para el crédito en Colombia?

Durante la entrevista también respaldó la discusión sobre una eventual modificación de la tasa de usura. Echavarría coincidió con la propuesta del sector financiero de revisar la metodología actual y advirtió que establecer límites demasiado bajos puede terminar restringiendo el acceso al crédito.

“Si uno trata de llevarla muy abajo, produce efectos de gota gota muy, muy fuertes”, afirmó.

Al cierre de la conversación, el economista recibió un mensaje sobre su esposa, Lucy Bartenberg, quien fue reconocida por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres. Echavarría respondió con emoción: “No sabe cuánto me gustan esas palabras. Yo también las recuerdo con todo el amor y todo el cariño”.