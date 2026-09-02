Colombia Mayor: anuncian cuándo será el pago del séptimo ciclo y quiénes lo recibirán

Para millones de personas mayores en Colombia, las transferencias de Colombia Mayor representan un apoyo económico para cubrir parte de sus gastos. En medio de la continuidad del programa, el Gobierno nacional confirmó la fecha en la que comenzará la entrega de un nuevo ciclo de recursos.

Prosperidad Social anunció que el séptimo ciclo de Colombia Mayor ya tiene fecha de pago y llegará a los participantes del programa durante los primeros días de septiembre.

¿Cuándo será el pago de Colombia Mayor y quiénes lo recibirán?

La entrega del séptimo ciclo de transferencias monetarias se realizará del 3 al 13 de septiembre de 2026 y estará dirigida a cerca de 3 millones de personas mayores que hacen parte de Colombia Mayor.



Para garantizar esta nueva jornada de pagos, al entidad informó que fueron gestionados $639.643 millones, recursos destinados a cubrir las transferencias correspondientes a este ciclo.

La operación de los pagos estará a cargo de SuperGiros y SuRed, entidades que realizarán la entrega de los recursos en diferentes puntos habilitados en todo el país.

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De acuerdo con Prosperidad Social, la asignación de estos recursos busca garantizar la continuidad de las transferencias para las personas mayores que participan en el programa.

La entidad también señaló que el Gobierno nacional tuvo que realizar ajustes y optimizar recursos del Presupuesto General de la Nación para asegurar la financiación de este ciclo.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, aseguró que la continuidad de las transferencias responde al compromiso del Gobierno con las personas mayores y señaló que se realizaron esfuerzos para garantizar los recursos necesarios para mantener el programa.

Colombia Mayor.