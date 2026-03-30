Colombia movilizó 10 millones de pasajeros aéreos entre enero y febrero de 2026: Aerocivil

La Aerocivil confirmó que el transporte aéreo en Colombia mantiene una tendencia de crecimiento sostenido durante el inicio de 2026. De acuerdo con el informe de analítica de la entidad, entre enero y febrero se movilizaron 10,03 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 8,1 % frente al mismo periodo del año anterior, consolidando al sector como un componente clave en la conectividad nacional e internacional.

Según los datos entregados por la autoridad aeronáutica, solo en febrero el tráfico aéreo alcanzó los 4,53 millones de pasajeros, cifra que representa un aumento de 377.000 viajeros frente al mismo mes de 2025. Este resultado equivale a un crecimiento del 9,1 %, lo que, según la entidad, confirma la tendencia positiva que viene registrando el sector y su importancia dentro de la movilidad del país.

Referencia persona contando billetes. Foto: Blu Radio

En cuanto al mercado nacional, el reporte señala que la demanda acumulada durante los dos primeros meses del año alcanzó los 5,67 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 8,1 %, equivalente a 426.000 pasajeros adicionales frente al mismo periodo del año anterior. Durante febrero, el crecimiento mensual fue del 6,5 %, impulsado principalmente por la demanda hacia destinos turísticos y comerciales de alta afluencia.

Hay otros vuelos de larga duración como de Perth a Londres Foto: AFP

Entre los destinos que registraron mayor dinamismo en el tráfico nacional se destacan San Andrés, Cali, Pereira y Armenia, ciudades que, según el informe, impulsaron la demanda interna y contribuyeron al crecimiento del sector aéreo en el territorio nacional.