En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papá Pitufo
Calarcá
Domingo de Ramos
'Iván Mordisco'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Colombia movilizó 10 millones de pasajeros aéreos entre enero y febrero de 2026: Aerocivil

Colombia movilizó 10 millones de pasajeros aéreos entre enero y febrero de 2026: Aerocivil

Según los datos entregados por la autoridad aeronáutica, solo en febrero el tráfico aéreo alcanzó los 4,53 millones de pasajeros, cifra que representa un aumento de 377.000 viajeros frente al mismo mes de 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad