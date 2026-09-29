Colombia y el FMI acuerdan la hoja de ruta del apoyo financiero

Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunieron en los últimos días con el Gobierno para fijar la hoja de ruta del apoyo financiero que el organismo va a prestar al país suramericano.

El subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, participó en una serie de reuniones durante el fin de semana en Bogotá, horas antes de que el presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, anunciara el inicio de los diálogos con el ente multilateral.

Sus interlocutores fueron el vicepresidente, José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

Clarke aseguró en un comunicado que "una acción oportuna y creíble para reducir los desequilibrios fiscales" de Colombia "puede ayudar a fortalecer la confianza, reducir los costos de endeudamiento y crear condiciones más favorables para la inversión privada y la creación de empleo".



Abelardo De La Espriella y el Fondo Monetario Internacional Foto: AFP

Asimismo, recalcó algunas "fortalezas" del país suramericano, como su "resiliencia económica", su marco político sólido, un banco central independiente y un "sistema financiero resiliente".

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Por último, Clarke apuntó posibles reformas que el FMI va a pedir a Colombia a cambio de su apoyo financiero, como "reducir las barreras a la inversión, mejorar la seguridad, abordar las brechas de infraestructura y la informalidad, y fortalecer el Estado de derecho y la predictibilidad regulatoria".

El siguiente encuentro entre el FMI y delegados del Ministerio de Hacienda tendrá lugar la semana que viene en Washington.

Crisis fiscal

El presidente comunicó por sorpresa este domingo su decisión de apelar al FMI en una alocución en la que no aportó detalles.

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"He dado instrucciones claras al señor ministro de Hacienda (Miguel Gómez) y a todo el equipo económico para que se pongan al frente de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional", afirmó De la Espriella, quien aseguró que busca "una salida negociada a la crisis".

"Las finanzas públicas, compatriotas, ya no aguantan más. El saldo está en rojo”, afirmó el mandatario, quien aseguró que "los ingresos (del Estado) son menores que el pago de su deuda y su funcionamiento".

El déficit fiscal en 2025 fue del 6,4 % del producto interno bruto (PIB), cerca del máximo de los últimos años (sin contar los ejercicios de la pandemia): el 6,7 % de 2024. Lo que sí se ha ido incrementando es su valor absoluto, que el año pasado se elevó hasta los 114.500 billones de pesos (unos 34.600 millones de dólares).

El Banco de la República advirtió recientemente que, sin medidas correctivas, el déficit de este año se podría elevar hasta el 7,4 % y alcanzar el 9,4 % en 2027.

La reconstrucción tras el gran terremoto de agosto -que puede suponer entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, según distintas estimaciones- va a estrechar aún más el margen fiscal del Gobierno.

Por su parte, la deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66 % del PIB, según el Banco de la República.