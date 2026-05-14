Colombia y Países Bajos celebran 200 años de una relación comercial que sigue creciendo

Colombia y el Reino de los Países Bajos conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas y comerciales, una alianza que se ha fortalecido con el paso del tiempo y que hoy convierte al país europeo en un socio estratégico para la economía colombiana.

La celebración comenzó con el bautizo del tulipán blanco Kosmo Quynza, una nueva variedad de flor que representa los vínculos humanos, culturales y comerciales construidos entre ambas naciones desde 1826.

En materia económica, los Países Bajos se han consolidado como una de las principales puertas de entrada de los productos colombianos al mercado europeo. Actualmente es el primer destino de las exportaciones de Colombia hacia Europa.

Solo en 2025, las ventas de productos colombianos a ese país alcanzaron los 1.881,7 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 21.9 % frente al año anterior.



Además, durante la última década, empresas neerlandesas han invertido 5.041,5 millones de dólares en Colombia, lo que ubica a los Países Bajos como el tercer mayor inversionista de la Unión Europea en el país.

La relación comercial también se refleja en Holland House Colombia, la cámara de comercio bilateral que reúne a más de 500 empresas colombianas y neerlandesas.

Más allá del comercio, ambos países trabajan juntos en sectores como agricultura sostenible, salud, agua, transición energética, movilidad, educación, derechos humanos y construcción de paz.

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La conmemoración de estos 200 años continuará durante todo 2026 con actividades en Bogotá y otras ciudades del país, con el objetivo de resaltar una relación que ha impulsado el desarrollo económico y la cooperación entre Colombia y los Países Bajos.