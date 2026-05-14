"Le estamos ahorrando a Colombia 15.000 millones de dólares": MinHacienda defiende manejo de deuda

El Ministerio de Hacienda de Colombia cree que logrará cerrar con éxito en las próximas semanas una compleja operación de deuda en francos suizos y reducir el nivel de deuda de la nación en aproximadamente 100 billones de pesos.

El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, explicó que el país ya canceló un 67% de esa operación y tiene los recursos que necesita para terminar el proceso. La promesa del Gobierno es que no usará los rendimientos de la operación para gastárselos de inmediato, sino para reducir el peso de la deuda en la economía. El nivel de deuda debería llegar este año al 57.9% del PIB, según sus proyecciones.

"Le estamos ahorrando cerca de 15 mil millones de dólares al país en pagos futuros del servicio de la deuda externa. Yo no he visto ningún analista que nos dé un comentario positivo respecto a esto. Esperaría verlo en las próximas semanas", dijo Cuéllar durante una conferencia con inversionistas.

La operación en francos suizos fue criticada por diversos sectores debido a que es poco usual que el gobierno colombiano asuma riesgos en las operaciones de manejo de deuda. La conferencia de este jueves fue la primera rendición pública de cuentas sobre esta operación (que superaba los 9.300 millones de dólares) luego de meses con información fragmentada hacia el mercado y poca información hacia órganos como el Congreso de la República.



"La exploración del mercado internacional no termina con la apertura de operaciones en franco suizo, sino que queremos avanzar mucho más allá, creemos que la economía colombiana y el manejo de la deuda externa debe diversificarse mucho más. Creemos que los mercados asiáticos están pendientes también de que iniciemos operaciones con ellos y, sobre esta ruta, reducir al máximo, por un lado, la dependencia, pero, por otro lado, los riesgos cuando hay una dependencia exagerada sobre una de las monedas", dijo por su parte el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Colombia asegura hoy que tiene una caja 'sólida' en dólares y que está logrando acceder al mercado a tasas cercanas al 5%, en contraste con lo que ocurre en casa, donde la última subasta de TES cerró con tasas de hasta el 14.79%.



En Colombia las tasas de interés para el gobierno siguen subiendo y llegaron casi a 15%

Esta semana el Gobierno nacional realizó la subasta de deuda local más grande en su historia con 6 billones de pesos en total. Aunque el gobierno obtuvo todo el financiamiento necesario las alertas se encendieron por el nivel de cierre de las tasas: hasta 14.79% en una de las referencias.

Según José Ignacio López, presidente de Anif, esto quiere decir que el gobierno experimentó un incremento de casi 70 puntos básicos frente a la subasta de la semana previa. "La subasta de TES de esta semana confirma la difícil situación fiscal que enfrenta Colombia y la precaria situación de caja del gobierno. El gobierno, sabemos, tiene poca liquidez frente a una presión de gasto muy importante", dijo López.

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Las tasas de interés pagadas por el gobierno en el mercado local han venido aumentando de forma constante en los últimos meses, una tendencia que podría llevar a que el gobierno tenga que gastar más en pagar deudas y cada vez menos en proyectos de inversión o programas oficiales de gobierno.

"Adicionalmente, este deterioro fiscal podría incrementar la necesidad de futuras reformas tributarias con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de las obligaciones de deuda", explicó Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management.

Sin embargo, la visión del gobierno es otra. Para el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, lo que hay hoy es una 'narrativa' en contra de la gestión de gobierno y se está juzgando el costo de endeudamiento de la nación por una operación individual. Según el gobierno, el costo de financiamiento de la nación hoy ronda el 7%, aunque el cálculo incluye fuentes de financiación como la banca multilateral que típicamente prestan a tasas más bajas que el mercado.

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Cuéllar también negó que su oficina esté usando de forma desbordada el endeudamiento de corto plazo en el país y asegura que los títulos de corto plazo irán reduciéndose a medida que cierre la operación de los francos suizos.

El debate sobre el manejo de la deuda pública en Colombia llegará al próximo gobierno: quien asuma en agosto heredará no solo las decisiones tomadas sino también la tarea de recuperar la confianza de los mercados en un contexto de tasas al alza y presión fiscal creciente.