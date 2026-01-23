En vivo
Blu Radio  / Economía  / Ministerio de Hacienda por decreto de ahorro pensional: “Plata de colombianos no están en riesgo”

Ministerio de Hacienda dice qué pasará con plata de colombianos por decreto que repatria fondos

La directora de la Unidad de Regulación Financiera, Chiara Caruso, explicó que el nuevo decreto busca fortalecer la economía interna sin afectar la seguridad ni la rentabilidad de los fondos de pensiones.

