Ministerio de Hacienda dice qué pasará con plata de colombianos por decreto que repatria fondos

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, defendió el decreto que busca establecer nuevos límites a las inversiones en el exterior por parte de los fondos privados de pensiones. La medida, en proceso de discusión técnica, ha generado debate entre analistas y el sector financiero, que advierten riesgos sobre la rentabilidad del ahorro pensional. Sin embargo, la entidad sostiene que los recursos de los afiliados “no están en peligro” y que el objetivo principal es fortalecer el flujo de capital dentro de la economía colombiana.

En entrevista con Mañanas Blu, Chiara Caruso, nueva directora de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, aseguró que el borrador del decreto no implica la repatriación masiva de los recursos, sino una gestión gradual y complementaria dentro de los límites ya establecidos.

“Lo que busca este proyecto de decreto es establecer un límite agregado que no elimina los límites existentes, sino que los complementa”, aclaró Caruso. Según la funcionaria, el ajuste se implementará de manera progresiva en un plazo de cinco años. Durante ese tiempo, los fondos deberán cumplir una gradualidad del 35% en los primeros tres años y del 30% en los dos restantes. Los cálculos del Ministerio estiman que los portafolios actuales manejan cerca de 500 billones de pesos, de los cuales la mitad está invertida en el exterior.

No se repatriarán masivamente los recursos

Frente a las inquietudes sobre un eventual retorno abrupto de capitales al país —que podría generar impactos en la tasa de cambio o en los mercados locales—, la directora descartó que la medida tenga ese efecto.



“La medida busca incluso que los nuevos recursos se queden acá. Con ese simple hecho de que no saquen recursos y los dejen en la economía, ya se estarían cumpliendo los límites establecidos”, explicó. Caruso señaló que los fondos de pensiones reciben cada año alrededor de 50 billones de pesos en nuevos aportes, lo que permite cumplir los topes sin necesidad de liquidar activos en el exterior. “En cinco años, estimamos que solo tendrían que ingresar alrededor de 20 billones a la economía”, añadió.

Rentabilidad y autonomía de los fondos

El decreto, según Caruso, no restringe la gestión autónoma de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ni compromete los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez que rigen su operación.

“Los ahorros de los colombianos no se van a ver afectados con esta medida”, enfatizó.“Si los fondos consideran que los niveles de rentabilidad o seguridad son mejores en el exterior, pueden informar a la Superintendencia y mantener los recursos afuera”, explicó. La funcionaria también respondió a las críticas de las AFP, que advierten que el nuevo límite podría limitar la diversificación global de las inversiones y afectar los rendimientos. Frente a ello, sostuvo que las rentabilidades dependen de las condiciones del mercado y que las AFP seguirán teniendo margen para invertir de forma técnica y prudente.

Las rentabilidades varían diariamente. Si todos supiéramos cuál será la rentabilidad futura, nadie estaría tratando de adivinar el mercado apuntó Caruso.

Riesgo y oportunidad en el contexto local

Uno de los puntos de mayor discusión ha sido la exigencia de permanecer en el mercado colombiano, considerado de grado especulativo por las calificadoras internacionales. Al respecto, Caruso destacó que muchos de los portafolios en el exterior se ubican en segmentos de riesgo alto y que los rendimientos globales han caído por efecto de la volatilidad económica y geopolítica.

“Muchas acciones que rentaban alto en el exterior hoy presentan niveles de rentabilidad menores, mientras que la bolsa colombiana ha tenido rentabilidades récord”, señaló.En su concepto, la diversificación seguirá siendo un principio rector del sistema pensional colombiano, que ajusta el nivel de riesgo según la edad del afiliado y la cercanía a su jubilación. “El sistema está diseñado para blindar al ahorrador”, puntualizó.

Proceso de concertación y entrada en vigencia

El borrador del decreto se encuentra actualmente en período de comentarios públicos. Según Caruso, la próxima semana comenzarán las mesas técnicas con las AFP y otros actores del mercado financiero con el fin de incorporar observaciones.

“Son 15 días de comentarios y lo que nos demoremos atendiéndolos. Si todo sale bien, en un mes se daría el nuevo decreto”, adelantó.El Ministerio de Hacienda espera que la medida contribuya a dinamizar la inversión interna, fortalecer el mercado de capitales local y mitigar los riesgos cambiarios, garantizando al mismo tiempo la seguridad del ahorro pensional.