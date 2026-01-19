En vivo
Choque de versiones entre Gobierno y gobernadores tras reunión en el Ministerio de Hacienda

Choque de versiones entre Gobierno y gobernadores tras reunión en el Ministerio de Hacienda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.

