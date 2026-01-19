Choque de versiones entre Gobierno y gobernadores tras reunión en el Ministerio de Hacienda

La reunión entre algunos gobernadores del país y el ministro de Hacienda culminó sin acuerdos, luego de que no se lograran conciliar las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica expedidos en medio de la crisis fiscal que enfrentan las regiones.

Tras el encuentro, varios mandatarios departamentales expresaron su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener sobre el recaudo tributario y la sostenibilidad financiera de los territorios. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que existe una alta incertidumbre frente a la respuesta del Gobierno nacional en caso de que los ingresos disminuyan por fenómenos como el contrabando.

“Si yo no tengo cómo pagar el régimen subsidiado, que son 63.000 millones, y con el impuesto es el doble. Pero si es del doble, más de 120.000 millones, ¿el Gobierno nacional nos lo va a pagar?”, cuestionó la mandataria, quien además anunció que solicitarán a la Corte Constitucional una salvaguarda para suspender la aplicación del decreto.

En la misma línea, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, calificó la reunión como “llena de humo” y aseguró que la situación quedó en manos de la Corte Constitucional. Según explicó, el departamento solicitará una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad para que se suspendan los efectos tributarios del decreto de emergencia.



“En cualquier caso, si terminado el mes la Corte no se ha pronunciado, el departamento se sostiene en lo que ratificamos: haremos uso del instrumento de excepción de inconstitucionalidad”, afirmó Rendón.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, el balance fue distinto. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dio por superadas las tensiones con los gobernadores y aseguró que las diferencias sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica quedaron resueltas.

Minutos antes, Benedetti había señalado que, tras la reunión, se acordó que si los impuestos a licores y tabaco afectan la recaudación de las regiones, la Nación asumirá el déficit que se genere. Según el ministro, el Gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a compensar cualquier faltante que deje el recaudo tributario en los departamentos.