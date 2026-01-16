En vivo
Gobierno se reunirá el lunes con gobernadores por inconformismo con decreto de emergencia económica

Gobierno se reunirá el lunes con gobernadores por inconformismo con decreto de emergencia económica

El Gobierno señaló que busca recaudar 11,1 billones de pesos adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la "situación financiera" del país.

