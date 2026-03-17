Colpensiones dejaría de consignar pensiones si le hace falta este documento

Para millones de colombianos, el pago de la pensión representa el sustento de miles de jubilados en todo el país; sin embargo, un error en un documento clave podría costarle caro. Colpensiones señaló que, de presentarse inconsistencias en el documento, podría llevar a que se suspendan temporalmente las mesadas.

Colpensiones no pagará pensiones por falta de este documento

La advertencia no es menor, pues la entidad explicó que la historia laboral es el soporte principal para reconocer y pagar la pensión. Es allí donde reposan los aportes realizados durante la vida laboral desde 1967 hasta la fecha, incluyendo semanas cotizadas, salarios reportados y periodos trabajados.

Por lo tanto, si el documento presenta errores, datos incompletos o inconsistencias, el proceso pensional puede frenarse. Incluso, en los casos más complejos, el giro mensual podría detenerse mientras se aclara la información registrada. Por ello, la recomendación es revisar este historial antes de iniciar cualquier trámite referente a jubilación.

Colpensiones da buenas noticias a mujeres que cumplan esta edad después del 16 de julio Foto: Colpensiones / Unsplash

Suspenderán el pago de pensiones por un documento

El problema suele aparecer cuando los afiliados están cerca de pensionarse. Si bien, cumplir con la edad mínima (57 para mujeres y 62 para hombres), así como con las semanas mínimas es clave, no garantiza que de inmediato reciba el pago si la información no coincide.



En la práctica, una historia laboral desactualizada puede traer consigo demoras, revisiones adicionales o incluso frenos en el sistema. Esto ocurre porque el documento define si una persona cumple o no con los requisitos para ser beneficiado con la pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia.

Para evitar contratiempos, es fundamental verificar que los datos estén correctos y completos:



Nombre y número de documento sin errores

Datos de contacto actualizados

Periodos laborales completos, sin vacíos ni duplicados

Registro de todos los empleos, incluido el actual

Salarios acordes con lo realmente devengado

Qué hacer la historia laboral tiene errores

Cuando se detectan inconsistencias, el proceso de corrección debe iniciarse de inmediato. Colpensiones permite hacer este trámite tanto de manera presencial como virtual.

Los afiliados pueden acercarse a un punto de Atención al Ciudadano con los soportes necesarios o diligenciar el formulario de "solicitud de corrección de historia laboral" en la página web oficial. Allí también se deben detallar los periodos faltantes o datos incorrectos, adjuntando pruebas como certificados laborales o comprobantes de pago.