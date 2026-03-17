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Blu Radio  / Economía  / Colpensiones dejaría de consignar pensiones si le hace falta este documento

Colpensiones dejaría de consignar pensiones si le hace falta este documento

Colpensiones señaló que, de presentarse inconsistencias en el documento, podría llevar a que se suspendan temporalmente las mesadas.

Colpensiones confirma importante cambio para trabajadores que ganen este salario desde el 1 de julio
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Foto: ImageFx / Colpensiones
Por: Jhonatan Bello
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Actualizado: 17 de mar, 2026

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