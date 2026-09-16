Cómo manejar la plata en pareja antes de diciembre: consejos para organizar las finanzas

Cuando se acerca el último tramo del año, los gastos pueden incrementarse de manera considerable, ya sea por viajes, regalos, reuniones o compromisos familiares. Por ello, hablar de plata en pareja y establecer acuerdos sobre cómo se administran los ingresos puede permitir organizar el presupuesto y evitar discusiones futuras.

Ante ello, Nequi compartió recomendaciones para manejar las finanzas en pareja, con familiares o amigos, partiendo de una idea sencilla: conocer cuánto puede aportar cada persona y definir con anticipación cómo se utilizará el dinero.

La entidad financiera señaló que, según lo revelado por la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025, del DANE, en Colombia hay alrededor de 18,95 millones de hogares, conformados en promedio por 2,82 personas. En este contexto, compartir gastos y responsabilidades hace parte de la cotidianidad de muchas familias.

¿Cómo organizar las finanzas en pareja antes de diciembre?

El primer paso es hablar de dinero sin miedo a que ocurra algún problema.

Revisar los ingresos, gastos, deudas, prioridades y planes permite que cada persona conozca la situación financiera de la otra y puedan establecer acuerdos.

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No existe una única forma de dividir los gastos. La distribución puede ser 50/50, 70/30 u otra fórmula, dependiendo de los ingresos y las posibilidades de cada integrante de la pareja.

También resulta útil definir un presupuesto y separar desde el comienzo el dinero destinado a cada compromiso. Entre las recomendaciones de Nequi están:



Establecer cuánto aportará cada persona.

Definir cuáles gastos serán compartidos.

Separar el dinero destinado a cada propósito.

Revisar las prioridades antes de asumir nuevos compromisos.

Nequi usará la IA para prestar plata Foto: Suministrado Nequi - Freepik

La compañía menciona herramientas como Bolsillos, Metas y Colchón para organizar gastos, ahorrar para un propósito o guardar recursos para imprevistos.

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¿Qué hacer si la pareja se presta dinero?

Prestar dinero dentro de una relación también debe contar con acuerdos claros. Si bien puede existir confianza, dejar las condiciones para después puede generar conversaciones incómodas.

Debido a ello, Nequi recomienda que desde un principio se defina cuánto dinero se prestó, cuándo se debe devolver y cómo se realizará el pago. La misma lógica debe aplicarse cuando se comparte dinero con familiares o amigos. Tener claridad sobre las condiciones del préstamo permite que ambas partes sepan qué se acordó y hasta dónde puede llegar cada compromiso financiero.

¿Cómo manejar créditos y metas compartidas?

Los planes de pareja también pueden incluir un viaje, una compra o un proyecto que requiera financiación. En estos casos, antes de solicitar un crédito conviene revisar cuánto se puede pagar, durante cuánto tiempo y qué espacio tendrá la cuota dentro del presupuesto.

Nequi señala que sus créditos de Consumo de Bajo Monto y Libre Inversión están sujetos a análisis de riesgo y aprobación, y pueden simularse antes de solicitarlos para conocer cómo serían los pagos.

Además, cuando uno de los integrantes vive lejos y envía dinero para apoyar a su familia, también resulta conveniente acordar cuánto puede aportar y cuál será el destino de esos recursos.

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La recomendación central de la entidad es que cada persona conozca su realidad financiera, tenga claras sus prioridades y establezca hasta dónde puede aportar. De esta manera, las decisiones sobre dinero pueden convertirse en acuerdos concretos y no quedar únicamente en conversaciones pendientes.