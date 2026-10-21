Con pagos de $700.000 mensuales, proyecto busca facilitar el acceso a vivienda sin cuota inicial

La bancada del Partido Conservador radicó en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca facilitar el acceso a vivienda sin cuota inicial para familias con ingresos de hasta dos salarios mínimos, tanto en zonas rurales como urbanas.

La propuesta, impulsada por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y respaldada por la mayoría de la bancada conservadora, contempla un subsidio de hasta 30 salarios mínimos para cubrir la cuota inicial, los gastos notariales, el registro y las garantías, sin superar el valor total de la vivienda.

Viviendas de Interés Social referencia Foto: Alcaldía de Bogotá

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Uno de los principales cambios está dirigido a los trabajadores informales, quienes podrían demostrar su capacidad de pago a través de pagos de arriendo o servicios públicos.

“La informalidad en Colombia en temas laborales es alrededor del 58%, y los informales no habían tenido oportunidad, aquí la tendrán, sólo con demostrar, por ejemplo, el pago del arriendo, de los servicios públicos y de algunas otras obligaciones, pueden clasificar para esta vivienda”, afirmó el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda.



Por su parte, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, impulsor del proyecto, explicó que la iniciativa busca que las familias puedan destinar al pago de un crédito de vivienda los mismos recursos que actualmente utilizan para pagar arriendo.

“¿Usted quiere tener casa propia? ¿No le alcanza la plata para una cuota inicial? Aquí está su solución. $700.000 mensuales, lo mismo que está pagando en arriendo, ahora los paga como cuota de un crédito para quedar con su casa propia, sin cuota inicial”, aseguró.

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El proyecto también propone que el Estado cubra hasta cinco puntos de la tasa de interés durante siete años y hasta seis puntos en el caso de las mujeres cabeza de familia.

Además, se les daría prioridad a personas de menores ingresos, mujeres cabeza de familia, víctimas del conflicto, personas con discapacidad y habitantes de zonas rurales.

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¿Qué pasaría con los beneficiarios de Mi Casa Ya?

La iniciativa plantea que quienes estén esperando el subsidio puedan solicitar su traslado voluntario al nuevo esquema, siempre que cumplan los requisitos. Quienes ya tengan el subsidio asignado conservarían sus condiciones.