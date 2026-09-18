Congreso de petróleo en Bucaramanga abordará los retos de la industria para los próximos años

El Congreso de petróleo en Bucaramanga abordará los principales retos que enfrenta la industria de los hidrocarburos en Colombia y las estrategias que podrían marcar su rumbo durante los próximos años. En medio de los cambios planteados por el Gobierno para el sector, la tecnología y la automatización aparecen como herramientas clave para enfrentar la desaceleración de los últimos años y avanzar hacia una mayor eficiencia operacional.

Uno de los asuntos centrales será la aplicación de la Resolución No. 0651 del 27 de agosto de 2025, expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que plantea cambios en los sistemas de medición y fiscalización de la producción. La industria busca recuperar de manera sostenida los niveles de extracción registrados en sus mejores momentos, tomando como referencia 2022, cuando el promedio nacional de producción de petróleo y gas llegó a 754.000 barriles por día, frente a los 736.000 barriles diarios de 2021.

En este escenario, la convergencia entre los nuevos planes del Gobierno y la adopción de soluciones tecnológicas, incluidas las herramientas digitales, se presenta como una de las alternativas para impulsar la reactivación. Según Ricardo Rodríguez, gerente general de Colsof, la resolución de la ANH establece un marco para que las compañías operadoras migren hacia sistemas automatizados con sensores conectados capaces de medir la producción de crudo y gas en tiempo real, llevando los datos directamente desde los pozos hasta los repositorios digitales del regulador.

Petróleo / Imagen de referencia / Foto: AFP

Rodríguez explicó que la normativa mantiene el principio de neutralidad tecnológica, por lo que cada empresa puede seleccionar los proveedores, tecnologías, marcas y referencias que considere más adecuadas, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la ANH.



“La unificación de las fuentes de información dentro de las empresas tiene la capacidad de convertirse en una base sólida de datos confiables que permite el despliegue de analítica avanzada e inteligencia artificial en la operación diaria”, aseguró el gerente de Colsof.

De acuerdo con el experto, la implementación de la Resolución No. 0651 puede abrir una nueva etapa de eficiencia para el sector de hidrocarburos en Colombia, con efectos en la gestión de la información, la automatización y la competitividad de las compañías. Además, esta transformación tecnológica podría facilitar la liquidación oportuna de regalías para las regiones y contribuir a que las empresas que operan en el país enfrenten el mercado internacional con procesos sustentados en innovación, tecnología y automatización.