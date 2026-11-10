Conservadores radican proyecto que garantiza estabilidad jurídica a inversionistas por 30 años

La bancada del Partido Conservador en el Senado y la Cámara de Representantes, junto a la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, radicó un proyecto de ley que busca garantizar estabilidad jurídica durante 30 años a las empresas que decidan invertir en el país.

La iniciativa pretende ofrecer reglas claras y condiciones estables para los inversionistas, especialmente para aquellos que desarrollan proyectos de largo plazo y requieren garantías que trasciendan los periodos de Gobierno.

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La propuesta también surge como respuesta a las decisiones del Gobierno anterior, al que sus promotores señalan de haberse opuesto a algunos proyectos de inversión que estaban previstos para ejecutarse a largo plazo.

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, afirmó que Colombia necesita competir en igualdad de condiciones con otros países de la región y recuperar la confianza de los empresarios mediante garantías que reduzcan la incertidumbre jurídica.



“Colombia compite con la región, por eso aquí se devuelve la seguridad jurídica que terminó en el Gobierno anterior en el año 2022. Buscamos darles garantías, quitar esa incertidumbre que existió y que venga masivamente el sector privado a generar empleo de calidad y recursos para el fisco”, manifestó Cepeda.

El dirigente también puso como ejemplo el caso de Argentina, país que recibió en 2025 diez grandes inversiones por un valor de 25.000 millones de dólares.

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“Argentina dio un paso importante y en el año 2025 le llegaron 10 macroinversiones por 25.000 millones de dólares. Queremos competir en igualdad de condiciones con la región y que los empresarios sepan que, después de la horrible noche del cuatrienio anterior, en el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella es bienvenido el capital nacional y extranjero generador de empleo”, señaló Cepeda Sarabia.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, destacó la importancia de establecer garantías que permitan a las empresas desarrollar sus proyectos sin que las condiciones jurídicas cambien con cada administración.

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La dirigente gremial explicó que las grandes inversiones requieren periodos de planeación, ejecución y recuperación que, en muchos casos, superan ampliamente los cuatro años de un Gobierno.

“Lo que necesitamos son reglas claras a largo plazo. Todos estamos esperanzados con el Gobierno del doctor Abelardo De La Espriella, pero necesitamos seguridad para más de cuatro años. Los grandes proyectos del país se toman 10, 15, 20 y algunos hasta más de 30 años. Por eso ese plazo, 30 años”, afirmó Gutiérrez.

También agradeció el respaldo del Partido Conservador para la radicación del proyecto de ley, cuyo propósito es brindar seguridad jurídica durante tres décadas a los inversionistas nacionales y extranjeros.