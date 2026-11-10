Presidenta de Colpensiones anuncia revisión de los procesos y controles de la entidad

Colpensiones reportó un recaudo de $2,02 billones por concepto de cotizaciones y aseguró el pago de las mesadas pensionales a 1.952.368 personas en Colombia. En medio de un proceso de fortalecimiento institucional, la entidad anunció una revisión de sus procedimientos para mejorar la eficiencia operativa, reforzar los mecanismos de control y garantizar la protección de los recursos públicos destinados a las obligaciones pensionales.

La estrategia está liderada por Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, quien asumió la presidencia de Colpensiones hace poco más de un mes. Según explicó, la nueva administración está revisando los procesos técnicos, operativos y jurídicos de la entidad, con el propósito de garantizar que respondan a criterios de transparencia, rigurosidad, celeridad y atención a los ciudadanos.

Colpensiones. Foto: Fasecolda.

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La funcionaria aseguró que uno de los principales compromisos de su gestión es proteger los recursos de los colombianos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones pensionales.

"Tenemos un compromiso muy claro en esta Patria Milagro: vamos a proteger los recursos de los colombianos y los recursos que atienden nuestras obligaciones pensionales", afirmó Vélez Vengoechea.



La presidenta de Colpensiones también destacó que detrás de los cerca de dos millones de personas que reciben una pensión administrada por la entidad hay familias que dependen de esos ingresos, por lo que insistió en la importancia de garantizar la continuidad y oportunidad de los pagos.

De acuerdo con el balance presentado por la entidad, con corte al 30 de septiembre de 2026, Colpensiones administra las mesadas de 1.952.368 pensionados. De ese total, el 56,3 % son mujeres y el 43,7 % hombres. El giro mensual destinado al pago de estas prestaciones asciende a $5,63 billones.

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En cuanto a los aportes al sistema, la entidad registra 3.026.591 cotizantes activos, quienes generaron un recaudo de $2,02 billones. Además, el Régimen de Prima Media cuenta con 7.299.965 afiliados, entre los que se incorporaron 17.874 nuevas afiliaciones durante el periodo reportado y se hicieron efectivos 8.027 traslados provenientes de fondos privados.

Otro de los componentes de la operación es el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), dirigido a personas que, por sus condiciones laborales o ingresos, tienen dificultades para acceder a una pensión. Actualmente, registra 2.181.202 personas vinculadas y 1.241.708 ahorradores. También acumula 59.807 anualidades vitalicias otorgadas como mecanismo de protección económica para la vejez.

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La nueva administración sostiene que este proceso de revisión busca corregir deficiencias de la gestión anterior y recuperar la confianza ciudadana mediante procedimientos más rigurosos y mecanismos de seguimiento sobre el manejo de los recursos.