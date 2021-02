Pagar más impuestos no cambiará patrones de consumo de los que más tienen: presidente de la Andi

Para el director de la Andi, Bruce Mac Master , existe una concepción equivocada de que las empresas tienen grandes capitales y, por esa razón, deben pagar más impuestos.

Lo dijo en momentos en que el Gobierno Nacional anuncia una nueva reforma tributaria , que buscará que más ciudadanos paguen más tributos y no las compañías.

“¿Quiénes deben pagar impuestos? La clasificación de las personas no se pueden hacer en términos generales. Hay unos que pueden, otros que no. Los ciudadanos que necesitan no pueden pagar más impuestos, todo lo contrario: tienen que recibir del Estado”, puntualizó.

En ese sentido, Mac Master manifestó que los ciudadanos que tienen mayores ingresos seguramente no cambiarán sus patrones de consumo si tienen que pagar más impuestos.

“Ese argumento que se ha usado en algunas ocasiones, pero en realidad en Colombia falta la consciencia de que los ciudadanos debemos pagar por el Estado”, puntualizó.

Compra de vacunas

El líder gremial también dijo que espera que las empresas puedan comprar vacunas en la segunda fase de comunicación, que se daría en dos o tres meses.

“Para eso tenemos que estar listos. El mercado ya está ofreciendo vacunas en compras grandes”, puntualizó.