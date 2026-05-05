Contraloría advierte riesgos en implementación de zonas de producción de alimentos

La Contraloría General de la República lanzó una advertencia oficial al Ministerio de Agricultura en relación con la implementación de las Áreas para la Producción de Alimentos (Appa), uno de los instrumentos con los que el gobierno está impulsando la producción de alimentos.

Las Appa son áreas declaradas por el Gobierno en las que puede prohibirse cualquier uso del suelo que sea distinto a la producción de comida o a las actividades agrícolas. Hasta ahora el Ministerio de Agricultura ha hecho varias declaratorias pero el instrumento tiene que incluirse en los planes de ordenamiento en los territorios para que su adopción sea completa.

"Las restricciones derivadas de la declaratoria de APPA pueden impactar sectores económicos estratégicos, especialmente actividades como la exploración y explotación minera cuando se desarrollan en territorios delimitados bajo esta figura. Estas limitaciones podrían generar tensiones entre la protección del suelo y el desarrollo de actividades productivas clave", aseguró el ente de control.

Blu Radio. Alimentos Centroabastos //Foto: Central de Abastos de Bucaramanga

Para la Contraloría no basta con que el Gobierno establezca la existencia de estas zonas, sino que además debe tener planes y presupuestos claros para garantizar su implementación.



"Una planeación integral, verificable y financieramente soportada, que articule los instrumentos de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, los planes de inversión pública, los presupuestos sectoriales y territoriales, y los mecanismos de seguimiento sobre los resultados esperados", agregó.

Además, se advirtió una 'baja incorporación' de los criterios de gestión del riesgo y cambio climático lo que puede llevar a que en la práctica se estén ignorando condiciones del territorio.