Cundinamarca registró la cifra más baja del Índice de Pobreza Multidimensional de los últimos años

Según el más reciente informe del Dane, el departamento de Cundinamarca ocupa el primer lugar en reducción de pobreza multidimensional en el país, al registrar un 4,1 % en 2025 en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Esta es la cifra más baja del departamento en los últimos años y representa una reducción de 3,3 puntos porcentuales frente al 7,4 % de 2024.

“Esto significa que más de ciento trece mil familias hoy en Cundinamarca tienen mejores condiciones de vida, más acceso a la salud, más niños estudiando, mejores condiciones de vivienda, más empleo y menos barreras en los territorios para acceder a servicios básicos, especialmente en el sector rural”, aseguró el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Billetes colombianos. Foto: Blu Radio.

El resultado refleja avances para la población más vulnerable del departamento. Entre 2024 y 2025, el trabajo informal se redujo en 6,2 puntos porcentuales y el rezago escolar en 3,1 puntos, dos de los componentes que más inciden en este indicador.

El gobernador Rey añadió que uno de los avances más relevantes se presenta en las zonas rurales. “Los centros poblados y el área rural dispersa, que en 2018 registraban niveles cercanos al 20 %, han reducido la pobreza en cerca de 13 puntos porcentuales, acercándose progresivamente a las cabeceras municipales, donde el IPM se ubica en 3,2 %”, afirmó el mandatario.



El Índice de Pobreza Multidimensional permite identificar en qué dimensiones persisten las brechas, y los avances en este indicador están asociados a las estrategias de mejora en acceso a salud, saneamiento, educación y condiciones laborales.