D1 tiene el parlante que muchos necesitan para la piscina y cuesta menos de $35.000

Las tiendas D1 continúan incorporando nuevos productos a su catálogo y esta vez tienen una alternativa que puede llamar la atención de quienes disfrutan escuchar música mientras se duchan, descansan en el jacuzzi o comparten con amigos en una piscina.

Se trata de un altavoz portátil flotante Bluetooth de la marca Red Flag, que llegó a las tiendas con un precio de $34.900.

El dispositivo está pensado para utilizarse en espacios donde hay agua, pues cuenta con un cuerpo sellado y resistente que le permite permanecer sobre la superficie mientras reproduce música de manera inalámbrica.

Así es el nuevo parlante que llegó a D1

Una de las particularidades de este producto es su diseño. A diferencia de un parlante convencional, este modelo puede flotar en la superficie del agua gracias a su estructura liviana y equilibrada.



Altavoz portátil flotante Bluetooth del D1- Foto: Tiendas D1

Esto permite utilizarlo en piscinas o jacuzzis sin tener que dejarlo necesariamente fuera del área de agua. Además, cuenta con conexión Bluetooth, por lo que puede vincularse con teléfonos celulares o tabletas para reproducir contenido de manera inalámbrica.

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El dispositivo también incorpora luces LED multicolores RGB, que cambian de tonalidad mientras está en funcionamiento. Este elemento puede servir como complemento para reuniones nocturnas o espacios en los que se quiera generar una iluminación diferente.

Otra de sus características es que cuenta con una batería interna recargable mediante USB, por lo que no necesita permanecer conectado a un tomacorriente durante su funcionamiento.

Entre las características que destacan del nuevo producto de D1 están:



Diseño portátil y flotante para utilizar cerca del agua.

Conectividad inalámbrica mediante Bluetooth.

Cuerpo sellado y resistente al agua.

Luces LED RGB multicolores.

Batería recargable mediante USB.

Compatibilidad con dispositivos como celulares y tabletas.

¿En qué lugares se puede utilizar?

Aunque la piscina es uno de los escenarios más evidentes para este tipo de producto, su uso no necesariamente se limita a ese espacio.

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El altavoz puede ser una alternativa para quienes quieren tener música durante una reunión en el jacuzzi o mientras pasan tiempo en espacios al aire libre. También puede llevarse a una playa o un lago, siempre teniendo en cuenta las condiciones de uso y las recomendaciones del fabricante.

Otra posibilidad son los planes de camping o las reuniones previas a un partido, en los que un parlante portátil puede servir para reproducir música sin ocupar demasiado espacio.

En el hogar también puede utilizarse durante reuniones en patios o terrazas. Su tamaño y conexión inalámbrica facilitan trasladarlo de un lugar a otro sin tener que instalar un sistema de sonido.

Incluso puede resultar llamativo para quienes acostumbran escuchar música mientras se preparan para salir. En ese caso, podría utilizarse en el baño durante la ducha, siempre siguiendo las indicaciones de seguridad y resistencia al agua del producto.

El altavoz portátil flotante Bluetooth Red Flag tiene un precio de $34.900 en D1. Su valor lo ubica por debajo de la barrera de los $35.000 y lo convierte en una de las novedades del catálogo de la cadena de tiendas.

La disponibilidad del producto puede variar dependiendo de las existencias de cada establecimiento, por lo que las personas interesadas deberán consultar en las tiendas D1 para conocer si se encuentra disponible.