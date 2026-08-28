De La Espriella anuncia subsidio para familias que perdieron sus viviendas en Pereira

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que el subsidio para las familias que perdieron sus casas en Pereira por el terremoto se empezará a desembolsar el 31 de agosto, será por un valor de $1.050.000 mensuales y se entregará, en principio, por tres meses.

En el caso de los propietarios este apoyo podrá prorrogarse por tres meses más dijo De La Espriella desde Pereira

El presidente también anunció medidas para los estudiantes de Pereira que tienen créditos con el Icetex.

“Los estudiantes tampoco están solos, aquí está nuestro director del Icetex y ordené que se activaran alivios automáticos para 5.253 estudiantes de Risaralda que tienen créditos educativos. Durante un trimestre se suspenderá el cobro de los créditos, se congelarán los intereses corrientes y de mora y se detendrán las acciones de cobro”, anunció el presidente De La Espriella.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.

El presidente Abelardo De La Espriella también reveló que Pereira será un centro operativo regional para la reconstrucción tras el terremoto.



“Desde esta ciudad se va a coordinar el trabajo con la Gobernación de Risaralda, con los alcaldes del departamento, el sector constructor, las aseguradoras, el sector financiero y el fondo milagro”, aseguró el mandatario.