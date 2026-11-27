El Black Friday se ha convertido en una de las temporadas comerciales más esperadas del año, no solo por los descuentos en productos tecnológicos y de uso cotidiano, sino también por las alternativas que ofrecen diferentes marcas para quienes comienzan a organizar sus compras de Navidad y sus planes de vacaciones.

Este 2026, categorías como tecnología, belleza y turismo se suman a la jornada con promociones que buscan responder a distintos intereses de los consumidores.

Black Friday Foto: referencia, Pexels

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En tecnología, Sony presenta alternativas de audio, entretenimiento y fotografía. Entre sus productos están los audífonos inalámbricos WH-1000XM6, con cancelación de ruido avanzada y 12 micrófonos para mejorar la claridad de las llamadas, y los LinkBuds Clip, cuyo diseño abierto permite escuchar música sin aislarse completamente del entorno. Estos últimos ofrecen hasta 37 horas de autonomía.

La marca también incluye los parlantes ULT FIELD 5, con hasta 25 horas de batería y resistencia al agua y al polvo, y ULT TOWER 7, que incorpora sonido de 360 grados, iluminación dinámica y conectividad para micrófonos y equipos de DJ. En fotografía destaca la cámara Sony A7 V, de 33 megapíxeles, con reconocimiento de sujetos mediante inteligencia artificial y grabación de video en 4K a 120p.



Maquillaje y belleza: descuentos de hasta el 50%

Mac Cosmetics también participa en la temporada. Entre el 27 y el 29 de noviembre ofrecerá descuentos de hasta el 50% en referencias seleccionadas, como Glow Play Blush, Mac Stack Elevated Black Mascara, Lip Pencil y Studio Fix Powder Plus Foundation.

La jornada continuará el 30 de noviembre con Cyber Monday, cuando tendrá descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados exclusivamente por sus canales online. Entre las referencias participantes están Skinfinish Colourstruck Blush, Glow Play Tendertalk Lip Balm y Brushstroke 24Hour Liner.

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Viajes: promociones para organizar las vacaciones de 2027

El turismo es otra de las categorías que aprovecha esta temporada. Assist Card anunció descuentos de hasta el 45% en asistencia al viajero durante sus campañas Black Days, del 19 al 26 de noviembre, y Black Friday, del 27 al 30 de noviembre.

Las promociones aplican para productos desde Premium, con cobertura de 150.000 dólares, hasta Infinity, de 3 millones de dólares. También incluyen planes por días y anuales para múltiples viajes, además de opciones de financiación con 0% de interés en algunos medios de pago, sujetas a condiciones.

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La campaña contempla beneficios adicionales: 35% de descuento en eSIM internacional, 10% en maletas Samsonite y 15% en alquiler de vehículos con Hertz en Estados Unidos.

Según Hernán González, Country Manager de Assist Card Colombia, la iniciativa busca incentivar la planeación anticipada y ofrecer respaldo durante los desplazamientos, mediante servicios que incluyen telemedicina y canales digitales.

Así, el Black Friday amplía su oferta más allá de los productos tradicionales y se convierte en una oportunidad para adquirir tecnología, renovar artículos de belleza y preparar los próximos viajes.