Quienes todavía están organizando sus vacaciones de Navidad o tienen pensado viajar durante el próximo año pueden encontrar en esta temporada diferentes alternativas para ahorrar dinero. Las aerolíneas también se sumaron al Black Friday en Colombia, con tarifas especiales para destinos nacionales e internacionales.

Aunque la jornada tiene lugar este viernes 27 de noviembre, las fechas de las promociones varían dependiendo de cada compañía. Incluso, hay descuentos que permanecerán disponibles después del Cyber Monday, por lo que es recomendable revisar el calendario antes de comprar.

Llegar a tiempo refleja el nivel de coordinación entre aerolíneas, aeropuertos y autoridades aeronáuticas. Foto: Unsplash - referencia

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¿Qué aerolíneas tienen descuentos por el Black Friday en Colombia?

Varias compañías tienen promociones activas para quienes buscan viajar durante los próximos meses. Estas son algunas de las ofertas disponibles:



LATAM: descuentos de hasta el 66 % en rutas seleccionadas hasta el 27 de noviembre . Entre las tarifas están Medellín-Cali desde $68.830 , Cali-Medellín desde $70.180 y Bogotá-San Andrés desde $90.700 por trayecto.

descuentos de hasta el 66 % en rutas seleccionadas hasta el . Entre las tarifas están , y por trayecto. Avianca: tendrá una campaña de ofertas hasta el 27 de noviembre , con tarifas especiales para vuelos nacionales e internacionales y fechas de viaje hasta el 30 de junio de 2027.

tendrá una campaña de ofertas hasta el , con tarifas especiales para vuelos nacionales e internacionales y fechas de viaje hasta el 30 de junio de 2027. JetSMART : Tiquetes desde $45.600 por trayecto dentro de Colombia. La promoción estará disponible hasta las 8:00 a. m. del 30 de noviembre.

: Tiquetes desde $45.600 por trayecto dentro de Colombia. La promoción estará disponible hasta las 8:00 a. m. del 30 de noviembre. Wingo: promociones hasta el 29 de noviembre para viajar entre enero y agosto de 2027 . Se pueden encontrar tiquetes desde $59.000 en rutas nacionales y desde 114 dólares en destinos internacionales .

promociones hasta el . Se pueden encontrar tiquetes desde $59.000 en rutas nacionales y desde . Clic: descuentos de hasta el 30 % entre el 27 y el 29 de noviembre , para viajar entre el 20 de enero y el 18 de marzo de 2027 .

descuentos de hasta el 30 % entre el , para . Satena: rebajas de hasta el 30 % para compras realizadas hasta el 30 de noviembre, con fechas de viaje entre el 15 de enero y el 15 de junio de 2027, aunque existen restricciones durante algunos días de marzo.

¿Habrá descuentos en tiquetes aéreos después del Cyber Monday?

El Cyber Monday tendrá lugar el lunes 30 de noviembre. Sin embargo, quienes todavía no tengan definidas sus vacaciones podrán encontrar otras alternativas durante diciembre.

Una de ellas es JetSMART, que ofrecerá descuentos de hasta el 25 % en vuelos nacionales durante los miércoles restantes del año y la posibilidad de diferir las compras a tres o seis cuotas sin intereses; sujeto a los términos y condiciones de la aerolínea.



“Esta alianza nace de escuchar lo que hoy buscan los viajeros: flexibilidad financiera y tarifas accesibles para organizar sus vacaciones con anticipación”, señaló Carolina Ruiz, gerente comercial de la aerolínea en Colombia.

La promoción permite programar viajes hasta el 31 de mayo de 2027, siempre que la reserva se realice con al menos diez días de anticipación. Durante determinados periodos de alta demanda, como Navidad y Semana Santa, el descuento máximo será del 10 %.

Comprar vuelos en la madrugada // Foto; creada con Gemini AI

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¿Qué tener en cuenta antes de comprar tiquetes aéreos en promoción?

Además de comparar precios entre aerolíneas, lo recomendable es consultar diferentes fechas de viaje y revisar cuánto cuesta el trayecto de regreso, pues las tarifas promocionales generalmente corresponden a vuelos de una sola dirección.

También debe estar atento a las condiciones del equipaje, los costos por selección de asiento y las políticas de cambios o cancelaciones, ya que estos conceptos pueden incrementar el precio final.

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Para quienes tienen flexibilidad en sus vacaciones, viajar fuera de las temporadas de mayor demanda es una buena oportunidad de ahorro.

Antes de pagar, verifique que las fechas que escogió estén habilitadas para volar dentro de las restricciones de cada promoción, especialmente si tiene previsto viajar durante Navidad, Año Nuevo o Semana Santa.