El 27 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday en Colombia, pero desde día antes diferentes sectores se han unido para esta celebración que impulsa y apoyo a cientos de negocios por lo que se ha vuelto casi una tradición anual en la economía.
El turismo también se ha sumado a eso, hoteles y aerolíneas suelen sacar descuentos para esta fecha especial para que las personas puedan conocer nuevos destinos a precios más bajo, por ejemplo, JetSmart con vuelos desde $45.6000 por trayecto nacional para planes en 2027.
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Tendrá una duración del 24 al 30 de noviembre para diferentes rutas a nivel nacionales con precios de hasta el 64 %, es decir, precios desde $45.600, pero también para destinos internacionales desde los $531.100, sin embargo, es importante tener en cuenta las condiciones de cada destino.
"Una buena oportunidad para empezar a planear las próximas vacaciones, especialmente en una temporada en la que muchas personas buscan reunirse con sus familias o encontrar un regalo diferente para Navidad", indicaron.
Estos son algunos vuelos baratos
Destinos nacionales:
- Medellín – Barranquilla: desde $45.600.
- Medellín – Cali: desde $62.500.
- Otros destinos nacionales con tarifas promocionales.
Destinos internacionales:
- Cali – Antofagasta: desde $533.000.
- Medellín – Lima: desde $547.900.
- Cartagena – Lima: desde $574.300.
- Conexiones a Santiago de Chile: desde $636.248.
- Conexiones a Buenos Aires: desde $636.248.
¿Cómo se pueden adquirir vuelos baratos?
- Vuelos nacionales: compras desde el 24 de noviembre de 2026 a las 21:59 hasta el 30 de noviembre a las 08:00. Viajes entre el 10 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027.
- Vuelos internacionales: compras desde el 24 de noviembre de 2026 a las 22:00 hasta el 30 de noviembre a las 08:00. Viajes entre el 22 de diciembre de 2026 y el 20 de junio de 2027.