El 27 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday en Colombia, pero desde día antes diferentes sectores se han unido para esta celebración que impulsa y apoyo a cientos de negocios por lo que se ha vuelto casi una tradición anual en la economía.

El turismo también se ha sumado a eso, hoteles y aerolíneas suelen sacar descuentos para esta fecha especial para que las personas puedan conocer nuevos destinos a precios más bajo, por ejemplo, JetSmart con vuelos desde $45.6000 por trayecto nacional para planes en 2027.

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Tendrá una duración del 24 al 30 de noviembre para diferentes rutas a nivel nacionales con precios de hasta el 64 %, es decir, precios desde $45.600, pero también para destinos internacionales desde los $531.100, sin embargo, es importante tener en cuenta las condiciones de cada destino.

"Una buena oportunidad para empezar a planear las próximas vacaciones, especialmente en una temporada en la que muchas personas buscan reunirse con sus familias o encontrar un regalo diferente para Navidad", indicaron.



Foto: JetSMART

Estos son algunos vuelos baratos

Destinos nacionales:



Medellín – Barranquilla: desde $45.600.

Medellín – Cali: desde $62.500.

Otros destinos nacionales con tarifas promocionales.

Destinos internacionales:



Cali – Antofagasta: desde $533.000.

Medellín – Lima: desde $547.900.

Cartagena – Lima: desde $574.300.

Conexiones a Santiago de Chile: desde $636.248.

Conexiones a Buenos Aires: desde $636.248.

¿Cómo se pueden adquirir vuelos baratos?

