El interés por visitar Barranquilla sigue creciendo, no solo por la reciente final de la Copa Sudamericana, sino por la inversión que se hace en la ciudad para potenciar el turismo con diferentes atractivos que hacen que la capital del Atlántico se convierte en una opción ideal para conocer.

Barranquilla, el destino ideal para pasar Día de Velitas

De acuerdo con un ranking de Booking.com, Barranquilla se convirtió en uno de los mejores destinos para celebrar el Día de Velitas en Colombia y no es casualidad, pues, dicen, que la cultura acompañada de música y gastronomía hacen que se viva de manera diferentes

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“En la capital del Atlántico, el Día de las Velitas tiene un encanto particular, pues las familias tradicionalmente reciben la madrugada del 8 de diciembre con faroles artesanales, música y gastronomía local. Esta celebración permite descubrir cómo las costumbres del Caribe colombiano transforman la llegada de la Navidad en un encuentro lleno de luz, sabores y tradiciones”, explicaron.

Navidad en Barranquilla // Foto: Alcaldía de Barranquilla

¿Qué se puede hacer en Barranquilla en Velitas?

Gran Malecón: recorrer los alumbrados navideños y disfrutar de la vista al río Magdalena. Caimán del Río: disfrutar de gastronomía, música y ambiente festivo. Gran Parada de la Luz: desfile de carrozas, comparsas y espectáculos el 8 de diciembre. Puerto Mocho: pasar el día en la playa y disfrutar del mar. Ventana al Mundo: visitar uno de los monumentos más representativos de Barranquilla. Aleta del Tiburón: conocer este emblemático atractivo turístico. Ciénaga de Mallorquín: realizar un recorrido ecológico entre manglares. Plaza de la Paz: caminar por uno de los puntos tradicionales de la ciudad. Plaza MX: disfrutar de música en vivo y rumba. Andrés Barranquilla: disfrutar de una noche de fiesta y música en vivo.

Velas de colores. Foto: Captura de redes sociales

Otros destinos ideales para pasar Día de Velitas

Existen otros destinos que también han tomado protagonismo en esta fecha tan especial durante la temporada decembrina, según Booking.com., los cuales tienen una importante oferta cultural y recorridos que decoran la calle, como:



Quimbaya, Quindío.

Salamina, Caldas.

Ricaurte, Cundinamarca.

Popayán Cauca.

“El Eje Cafetero es reconocido por su tradicional Festival de Velas y Faroles, que se celebra usualmente cada 7 y 8 de diciembre y en el que sus habitantes elaboran figuras iluminadas que decoran las calles. Los viajeros pueden recorrer el pueblo para apreciar estas creaciones artesanales y disfrutar de una celebración que, en ediciones anteriores, también ha incluido presentaciones teatrales y una feria de cafés especiales”, puntualizaron.